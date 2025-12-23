Legea privind plata pensiilor private, adoptată de deputaţi. Bolnavii de cancer nu mai pot retrage toţi banii

Camera Deputaților a adoptat marţi legea privind plata pensiilor private. Proiectul legislativ a trecut cu 199 de voturi "pentru", 87 "împotrivă" și 12 abțineri. Senatul a modificat săptămâna trecută legea, în urma deciziei Curţii Constituţionale. A fost eliminat articolul care le permitea bolnavilor de cancer să retragă întreaga sumă, după ce CCR l-a declarat neconstituțional.

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat astăzi legea privind plata pensiilor private cu 199 de voturi "pentru", 87 "împotrivă" și 12 abțineri.

Senatul a adoptat pe 17 decembeie în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private, în forma iniţială, principala reglementare fiind aceea că toate persoanele, inclusiv bolnavii oncologici, care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul eşalonat pe opt ani. Au fost înregistrate 76 de voturi "pentru", 38 "împotrivă" şi trei abţineri.

Amintim că legea plății pensiilor private a fost respinsă de CCR pe 25 noiembrie, din cauza articolului privind exceptarea bolnavilor de cancer. Legea rămâne în aceeași formă, doar se elimină articolul referitor la bolnavii de cancer, despre care CCR a spus că este neconstituțional. Altfel spus, pentru bolnavii de cancer se vor aplica aceleași reguli, pot retrage doar 30% din sumă, apoi în tranșe, timp de 8 ani, adică nu vor mai avea voie să retragă toată suma direct.

Articolul continuă după reclamă

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰