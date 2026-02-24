Unde s-a topit zăpada, au apărut gropile. Șoferii fac slalom pentru a evita craterele și riscă pene la fiecare drum pentru că nu există bulevard fără gropi. Situația e şi mai gravă pe Centura Bucureștiului, mai ales pe porţiunea în care rişti să ajungi pe contrasens dacă vrei să îţi protejezi maşina. Autoritățile promit reparaţii capitale, dar abia la primăvară.

Nicio zăpadă fără gropi. În București, şoferii abia au aşteptat topirea zăpezii ca măcar să vadă gropile în care dau cu mașina. Să le evite e aproape imposibil.

"De când a nins prima dată, în fiecare zi am avut probleme cu asta! N-ai ce să ocoleşti! Fereşti una, dai în 3", s-a plâns un şofer.

Indiferent de sector, craterele căscate parcă peste noapte în asfalt nu au iertat nici străzi, nici artere. Șoferii de autobuz le numără la fiecare cursă, pentru că nici benzile benzile speciale dedicate transportului în comun n-au scăpat.

"Îţi rupi maşina în toate gropile! M-am oprit instant pe loc! Am tras pe dreapta şi am zis: Dacă am rupt ceva, m-am dus", a spus un şofer.

În zona Unirii, să iei o groapă e ca şi cum ai intra cu viteză în bordură. Unele au chiar și 10–15 centimetri adâncime. Administrația Străzilor București, din Primăria Capitalei, promite că va începe astuparea lor, imediat ce condițiile meteo vor permite intervențiile.

"Momentan, primarul general şi-a asumat toate responsabilităţile în privinţa conducerii Primăriei Capitalei. Noi chiar dorim să îi atragem un semnal de alarmă pe această cale şi să nu fie surprins că după zăpadă, apar şi gropi în carosabil", a declarat Adrian Vigheciu, viceprimarul Capitalei.

Centura București e poligon de încercare pentru suspensii, jenţi şi cauciucuri. Porțiunea de centură dintre Pantelimon și Afumați este poate cea mai afectată din jurul Capitalei. Nu mai vorbim despre gropi izolate, ci despre adevărate cratere. Sunt șase kilometri în care nu se găsește nici măcar o bucată de drum drept.

Echipa Observator a făcut un experiment. Alături de un specialist în conducere defensivă, am pornit pe Centura București, pentru a vedea exact prin ce trec șoferii care sunt nevoiți să o parcurgă zilnic.

"Nu am intrat bine și deja ne-am întâlnit cu gropi. Unele sunt destul de mari, destul de adânci. Ați văzut că nu avem doar una, două, sunt 3, 4, 5, 6 la rând, gropi foarte mari, adânci. Din punct de vedere al siguranței rutiere este extrem de periculos. În momentul în care te întâlnești cu o asemenea groapă, clar apare instinctul, reflexul de a trage stânga, de a trage dreapta", a precizat Sorin Ene, expert în conducere defensivă.

"Numai probleme au fost. Numai probleme. De trei, săptămână așa se circulă. Numai în gropile astele. Nici noi nu mai știm ce să mai facem și pe unde să o mai luăm", a spus un şofer.

Cei de la drumuri spun că știu de probleme și că au început plombări provizorii, însă o reparație completă nu poate fi realizată până când nu va fi suficient de cald.

"Nu avem cum să găsim deocamdată un asfalt care să reziste şi iarna şi vara, de aceea încercăm să aplicăm soluţii din ce în ce mai moderne pe drumurile noastre, dar nu putem garanta că nu vor mai apărea deteriorări", a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Nu doar Bucureștiul se confruntă cu astfel de probleme. În Galați, o mașină de gunoi grea de patru tone a fost pur și simplu înghițită de asfaltul surpat sub greutatea ei.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

