Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, propune schimbări în relația dintre producătorii români și marile lanțuri de magazine. Ministrul a anunțat trei măsuri care ar urma să fie incluse în legislația privind practicile comerciale neloiale, menite să limiteze adaosurile mari, refacturarea către procesatori și vânzările sub prețul de producție.

Reguli noi pentru supermarketuri? Ce măsuri propune ministrul Agriculturii pentru comercianţi și producători - Hepta

Prima măsură propusă vizează aplicarea unui adaos comercial similar pentru produsele din aceeași categorie, indiferent dacă sunt românești sau din import. Potrivit ministrului, în prezent există situații în care produsele românești ajung să aibă un adaos comercial de până la 80%, în timp ce produsele similare din import au un adaos de aproximativ 20%.

A doua măsură prevede interzicerea refacturării: "Un procesator vinde un produs către retail, retailul își pune toate cheltuielile, atât indirecte cât și directe și adaosul comercial. După ce realizează vânzarea acelui produs, comerciantul se îndreaptă către procesatorul român și îi refacturează până la 25% din valoare, pentru că i-a aranjat acea marfă în magazin sau ”i-a promovat„ acel produs", a afirmat ministrul Agriculturii.

Cea de-a treia propunere se referă la interzicerea discounturilor sub prețul de producție. Ministrul Agriculturii susține că nu este corect ca strategia comercială a retailerilor să fie suportată de producătorii români.

Articolul continuă după reclamă

Toate aceste măsuri ar urma să fie introduse prin completarea legislației privind practicile comerciale neloiale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰