Reorganizarea Romsilva, trimisă spre avizare săptămâna viitoare. Buzoianu: "Este absolut esențială"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă seara că varianta finală a hotărârii de guvern privind reorganizarea Romsilva va fi transmisă tuturor ministerelor pentru avizare în cursul săptămânii viitoare, potrivit Mediafax.

"Am trimis săptămâna aceasta ultimul proiect de ordonanță de urgență, care sperăm noi să fie adoptat săptămâna viitoare împreună cu hotărârea de reorganizare. Este o ordonanță de urgență care este absolut esențială pentru a rezolva inclusiv niște observații venite de la Ministerul Justiției, dar și care clarifică foarte onest că este nevoie de criterii de performanță. Eu am trăit această realitate absolut aberantă, în care încercând să introduc criterii de performanță, mi s-a explicat atât: nu e scris în lege că trebuie să fie criterii de performanță. Am trecut expres în lege că trebuie să fie criterii de performanță", a spus Diana Buzoianu la B1 Tv.

Ea spune că au fost modificate inclusiv condițiile pe care trebuie să le îndeplinească directorii care doresc să participe la concurs, astfel încât să nu mai fie doar oameni din sistem, ci și unii mai noi, mai tineri, care pot aduce experiența lor.

"Și după ce vom trece această ordonanță de urgență, practic avem și hotărârea de reorganizare care stabilește foarte clar că se va aduce la 12 direcții regionale", a adăugat ministra Mediului.

Ea mai spune că un lucru foarte important este că va fi clarificată contabilitatea Romsilva: "Pentru că până acum Romsilva a făcut o grămadă de activități, o parte dintre ele secundare, care de fapt, în realitate, mâncau bani de la activitatea principală și anume de administrare a pădurilor. (...0 Eu nu mai vreau să ducem bani de la principala activitate a Romsilvei, să-i ducem ca să finanțăm orice altceva, hoteluri și mai știu eu ce".

