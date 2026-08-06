Trump amenință cu închisoarea "turnătorii" care spun presei că armata SUA a rămas fără rachete: "Îi vom vâna"

Președintele Donald Trump neagă că armata americană ar fi rămas cu stocuri mici de rachete și i-a amenințat cu închisoarea pe cei care au scurs aceste informații în presă. El susține că SUA dispun de "cantități uriașe" de muniții. Atacul vine după ce The Washington Post a relatat că Trump l-a certat pe șeful Pentagonului, Pete Hegseth, că nu l-ar fi anunțat de penuria de rachete, care amenință acum opţiunile americanilor în războiul cu Iranul.

"SUA au cantităţi enorme de muniţie, în special de anumite tipuri. În plus, cantităţi mari sunt fabricate şi expediate către SUA, după cum este nevoie. Companiile de apărare construiesc cele mai multe uzine şi fabrici din istoria ţării noastre. Cei care "scurg" aceste declaraţii trădătoare sunt vânaţi. Se vor solicita pedepse lungi cu închisoarea!", a declarat Trump joi, pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Trump, furios pe şeful Pentagonului: "Credeam că problema fusese rezolvată"

Mesajul său vine la câteva ore după ce The Washington Post a dezvăluit, citând oficiali prezenţi la o întâlnire de vinerea trecută, că Trump s-ar fi supărat pe secretarul apărării, Pete Hegseth, pe care l-ar fi certat că nu a fost informat despre lipsă îngrijorătoare de muniţie.

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Cearta ar fi avut loc la o şedinţă de cabinet, la Camp David, când Trump i-ar fi reproşat lui Hegseth că nu a rezolvat problema aprovizionării cu muniţie.

Potrivit The Washington Post, Trump i-ar fi spus lui Hegseth că el credea că problema stocurilor "fusese rezolvată", în condițiile în care deficitul de rachete cu rază lungă și interceptoare antiaeriene începe să limiteze opțiunile militare ale SUA împotriva Iranului.

AUA au consumat mii de rachete. Unele stocuri sunt aproape epuizate

Situația ar fi gravă mai ales în cazul munițiilor defensive. În prima lună de război, americanii au lansat peste 850 de rachete Tomahawk și au folosit peste 1.000 de interceptoare Patriot și THAAD, potrivit WP. În plus, au fost consumate peste 1.300 de rachete tactice ATACMS.

Una dintre sursele publicației susține că stocul de ATACMS este atât de redus încât "practic nu mai există". Presiunea asupra arsenalului american afectează și Ucraina, rămasă practic fără interceptoare de apărare antiaeriană. Miercuri, de pildă, ucrainenii nu au putut intercepta niciuna dintre rachetele balistice lansate de ruşi.

În timpul confruntării cu Trump, Hegseth s-ar fi apărat și ar fi dat vina pe adjunctul său, Stephen Feinberg, atât pentru situația stocurilor, cât și pentru faptul că Trump nu ar fi fost informat pe deplin.

Potrivit WP, episodul arată nemulţumirea tot mai mare a președintelui față de șeful Pentagonului, unul dintre cei care au susținut inițial intervenția militară împotriva Iranului și care i-ar fi convins pe Trump că un război cu Iranul ar fi rapid și ușor de câștigat.

Problema este cu atât mai complicată cu cât refacerea arsenalului nu se poate face rapid, explică publicaţia. Chiar dacă Pentagonul a anunțat noi contracte pentru rachete Patriot și alte muniții, refacerea stocurilor poate dura ani. "Nu apeși pur și simplu pe un buton și muniția apare în mâinile militarului", a avertizat un expert.

Pentagonul cere alte 67 de miliarde de dolari pentru război şi muniţie

Pentagonul a cerut Congresului alte 67 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de război și pentru refacerea stocurilor.

Casa Albă și Pentagonul au negat informaţiile. Purtătoarea de cuvânt a administraţiei Karoline Leavitt a calificat informația drept "100% fake news" și a susținut că Trump are deplină încredere în Hegseth. La rândul său, Pentagonul a transmis că Hegseth nu l-a indus în eroare pe președinte și că nu l-a acuzat pe Feinberg.

Totuși, WP notează că problemele cu stocurile erau cunoscute încă înainte de războiul din Iran, iar conducerea militară îl avertizase pe Trump că SUA nu au suficiente muniții pentru a susține un conflict prelungit, ţinând cont şi de consumul legat de războiul din Ucraina.