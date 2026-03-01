Antena Meniu Search
Germania avertizează: Posibile represalii iraniene în Europa după uciderea lui Khamenei

Șeful comisiei parlamentare germane care supraveghează serviciile secrete a declarat duminică că nu pot fi excluse represalii, inclusiv prin activarea unor celule iraniene aflate deja pe teritoriul Europei, după ce liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis în urma atacurilor SUA și Israelului, potrivit Reuters.

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 16:41
"Regimul iranian a demonstrat în repetate rânduri în trecut că își desfășoară activitățile teroriste dincolo de propriile granițe", a declarat Marc Henrichmann pentru publicația Sueddeutsche Zeitung.

El a precizat că măsurile de protecție trebuie adaptate, dacă va fi necesar. Între timp, comisarul Germaniei pentru combaterea antisemitismului a avertizat că țara trebuie să se aștepte la o creștere a amenințărilor la adresa comunității evreiești.

"Este de așteptat ca Iranul să își folosească rețelele din această țară pentru a comite atacuri teroriste împotriva instituțiilor evreiești și israeliene", a declarat Felix Klein pentru grupul media Funke, duminică.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

germania reuters iran terorism europa khamenei
