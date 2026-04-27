Ilie Bolojan acuză PSD că a "dinamitat" guvernarea: "Asistăm de facto la o nouă coaliţie care se formează"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, că va continua să își facă treaba atâta timp cât Guvernul are susținere parlamentară. "Oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc", a spus Bolojan, acuzând că, de facto, se conturează o nouă coaliție și că PSD a dinamitat guvernarea.

de Redactia Observator

la 27.04.2026 , 21:33
"Asigur gestionarea Guvernului până când acest guvern are un sprijin parlamentar. În condițiile în care va pierde acest sprijin, vor urma consultările", a declarat, luni seară, la Digi 24, Ilie Bolojan.

"Când dai jos guvernul, trebuie să te gândești cine poate să preia marea responsabilitate de premier, cu cine faci majoritate. Nu am constatat că se discută astfel de lucruri. PSD a dinamitat guvernarea, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește o nouă alianță", a explicat premierul Ilie Bolojan.

Acesta consideră că "oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc", în cazul în care Guvernul o să cadă prin moțiune de cenzură.

"Asistăm de facto la o nouă coaliție care se formează", a completat premierul.

PSD și AUR au decis să depună o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD) au declarat, luni, că până la acest moment nu s-a discutat "absolut nimic" despre o viitoare guvernare.

