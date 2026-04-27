Barna, despre moţiunea comună PSD-AUR şi viitorul guvernării: Riscă să ducă România într-o groapă economică

Europarlamentarul Dan Barna lansează un avertisment dur în contextul moțiunii de cenzură pregătite de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Oficialul susține că stabilitatea politică este esențială pentru credibilitatea României și pentru fondurile aflate în joc.

În contextul în care PSD și AUR sunt la câteva semnături de depunerea moțiunii de cenzură, iar votul ar putea avea loc pe 5 mai, declarațiile oficialilor vin pe fondul incertitudinilor legate de direcția politică a țării. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a dat asigurări că nu va exista o alianță politică cu formațiunea suveranistă, însă semnalele din interiorul partidului ridică semne de întrebare.

În acest context, Dan Barna atrage atenția asupra riscurilor economice:

"Sunt probleme de care depinde viitorul României pentru următorii ani. Aici nu vorbim de poziționări politice de moment, de un mesaj pe care îl transmiţi propriului electorat ca să îi dai satisfacție emoțională celor care te-au susținut. Vorbim de, repet, 26 de miliarde care sunt în risc în aceste zile, pentru că, apropo și de negocieri și de termene posibile, de contracte semnate până la ce termen, toate astea țin de credibilitatea unui stat", a explicat europarlamentarul.

Temeri privind o posibilă guvernare PSD-AUR

Oficialul a făcut referire și la declarațiile din interiorul PSD, care sugerează o posibilă apropiere de AUR.

"Dacă un guvern este credibil, dacă un guvern este stabil și pro-european, evident că ajustări de proces pot fi posibile. În momentul în care tu ai la București perspectiva și domnul Neacşu a spus-o foarte clar astăzi, primul pas spre un drum comun, primul pas spre o guvernare comună PSD-AUR", a declarat Dan Barna.

Dan Barna consideră că astfel de scenarii pot avea consecințe grave pentru direcția țării: "Asta este ceea ce propune, cel puțin în această dimineață, prin vocea unui lider important, domnul Neacşu, știm, este fostul secretar general al Guvernului, este practic omul de top pe care PSD-ul l-a propus în această guvernare. O astfel de declarație a domniei sale ne arată că presiunea în interiorul PSD de a guverna alături de AUR este una foarte materială, foarte serioasă și este una de fapt care riscă să ducă România nu spre vreun progres, ci spre îngropare economică".

