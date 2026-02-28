Reuters: Trump a fost informat că atacul asupra Iranului este un pariu cu risc mare și miză majoră

Înainte de declanșarea atacului american asupra Iranului, președintele Donald Trump a fost informat atât despre riscul unor posibile pierderi importante în rândul militarilor americani, cât și despre oportunitatea unei reconfigurări majore a echilibrului de putere din Orientul Mijlociu în favoarea intereselor SUA, potrivit unui oficial american citat de Reuters .

Lansarea a ceea ce Pentagonul a numit "Operațiunea Epic Fury", sâmbătă, a aruncat Orientul Mijlociu într-un nou conflict imprevizibil. Armatele SUA și Israelului au lovit obiective din Iran, declanșând represalii iraniene împotriva Israelului și a unor state arabe din Golf. Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a spus că operațiunea i-a fost prezentată președintelui drept un scenariu cu risc ridicat, dar și cu potențial câștig major.

Trump însuși a recunoscut miza la începutul operațiunii, afirmând că "viețile unor eroi americani curajoși pot fi pierdute".

"Dar nu facem asta pentru prezent, o facem pentru viitor, iar aceasta este o misiune nobilă. (...) De 47 de ani, regimul iranian a scandat moarte Americii și a purtat o campanie neîntreruptă de vărsare de sânge și crime în masă. Nu vom mai tolera acest lucru", a spus Trump într-un mesaj video prin care a anunțat declanșarea operațiunilor militare majore.

Cea mai riscantă decizie militară din 2003 încoace

Informările primite de la echipa sa de securitate națională explică modul în care Trump a decis să autorizeze probabil cea mai riscantă operațiune militară americană de la invazia Irakului din 2003.

Înaintea loviturilor, Trump a participat la mai multe briefinguri susținute de oficiali precum directorul CIA John Ratcliffe, generalul american Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Apărării Pete Hegseth.

Joi, amiralul Brad Cooper, comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu și șeful Comandamentului Central, a venit la Washington pentru discuții în Sala de Criză a Casei Albe.

Un al doilea oficial american a declarat că, înaintea atacurilor, Casa Albă a fost informată despre numeroase riscuri, inclusiv posibile lovituri iraniene cu rachete asupra mai multor baze americane din regiune, care ar putea copleși sistemele de apărare, precum și atacuri ale grupărilor pro-iraniene asupra trupelor americane din Irak și Siria. Oficialul a subliniat că, în pofida mobilizării masive de forțe americane în regiune, sistemele de apărare antiaeriană au limite.

În săptămânile premergătoare atacului, Trump a ordonat o consolidare majoră a prezenței militare americane în Orientul Mijlociu. Reuters a relatat despre planuri militare pentru o campanie susținută împotriva Iranului, în cazul în care președintele ar fi ales această opțiune. Printre scenarii s-a aflat și vizarea unor oficiali individuali.

Obiectivele ambițioase ale lui Trump în Iran

Trump a afirmat sâmbătă că obiectivele sale în Iran sunt ample: eliminarea amenințării reprezentate de Teheran pentru SUA și oferirea unei șanse iranienilor de a-și răsturna conducătorii. Pentru a realiza acest lucru, el a anunțat planuri de a distruge o mare parte din capacitățile militare ale Iranului și de a-i bloca posibilitatea de a construi o armă nucleară - acuzație pe care Iranul o respinge.

Decizia lui Trump arată o disponibilitate crescută pentru asumarea riscurilor, mult mai mare decât în cazul operațiunii din Venezuela sau al bombardării unor obiective nucleare iraniene în iunie.

Teheranul amenință cu represalii totale

Gardienii Revoluției din Iran au amenințat toate bazele și interesele americane din regiune și au declarat că represaliile vor continua până când "inamicul va fi înfrânt decisiv".

Experții avertizează că Iranul are multiple opțiuni de ripostă, inclusiv atacuri cu rachete, drone și război cibernetic. Daniel Shapiro, fost oficial de rang înalt al Pentagonului pentru Orientul Mijlociu, a spus că, în pofida loviturilor SUA și Israelului, Teheranul va putea provoca în continuare pierderi.

"Iranul are mult mai multe rachete balistice care pot ajunge la bazele americane decât interceptoare au SUA, unele arme iraniene vor trece", a declarat Shapiro, fost ambasador american în Israel.

