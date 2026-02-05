Scandal uriaş în Bulgaria după ce zeci de femei au descoperit că imagini şi clipuri video cu ele în ipostaze intime au apărut pe site-uri pornografice.

Înregistrările datează din 2023 şi au fost făcute în două saloane de cosmetică, fără permisiunea clientelor. Printre victime se află şi minore, inclusiv o fată de 9 ani.

Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime - inclusiv o minoră şi o fată -, ar putea fi vorba despre sute de victime.

Avocatul a precizat că imaginile cu femei goale erau postate pe Telegram şi pe peste zece site-uri pornografice cu acces plătit.

Articolul continuă după reclamă

Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat că "până în prezent au fost întrerupte difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane".

Proprietara unuia dintre saloane a negat că ar fi instalat camere de supraveghere în camerele de masaj sau epilare, iar autorităţile au deschis o anchetă. În ciuda acuzaţiilor, cele două saloane funcţionează normal.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi planificat deja concediul de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰