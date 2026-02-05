Video Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de cosmetică din Bulgaria. Imaginile au ajuns pe internet
Scandal uriaş în Bulgaria după ce zeci de femei au descoperit că imagini şi clipuri video cu ele în ipostaze intime au apărut pe site-uri pornografice.
Înregistrările datează din 2023 şi au fost făcute în două saloane de cosmetică, fără permisiunea clientelor. Printre victime se află şi minore, inclusiv o fată de 9 ani.
Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime - inclusiv o minoră şi o fată -, ar putea fi vorba despre sute de victime.
Avocatul a precizat că imaginile cu femei goale erau postate pe Telegram şi pe peste zece site-uri pornografice cu acces plătit.
Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat că "până în prezent au fost întrerupte difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane".
Proprietara unuia dintre saloane a negat că ar fi instalat camere de supraveghere în camerele de masaj sau epilare, iar autorităţile au deschis o anchetă. În ciuda acuzaţiilor, cele două saloane funcţionează normal.
