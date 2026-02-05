Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de cosmetică din Bulgaria. Imaginile au ajuns pe internet

Scandal uriaş în Bulgaria după ce zeci de femei au descoperit că imagini şi clipuri video cu ele în ipostaze intime au apărut pe site-uri pornografice.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 14:06

Înregistrările datează din 2023 şi au fost făcute în două saloane de cosmetică, fără permisiunea clientelor. Printre victime se află şi minore, inclusiv o fată de 9 ani.

Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime - inclusiv o minoră şi o fată -, ar putea fi vorba despre sute de victime.

Avocatul a precizat că imaginile cu femei goale erau postate pe Telegram şi pe peste zece site-uri pornografice cu acces plătit.

Articolul continuă după reclamă

Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat  că "până în prezent au fost întrerupte difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video conţinând imagini din saloane".

Proprietara unuia dintre saloane a negat că ar fi instalat camere de supraveghere în camerele de masaj sau epilare, iar autorităţile au deschis o anchetă. În ciuda acuzaţiilor, cele două saloane funcţionează normal.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bulgaria saloane de cosmetica inregistrari
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Ştiri externe » Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de cosmetică din Bulgaria. Imaginile au ajuns pe internet