"Rochia roșie" care nu a existat. O poză falsă cu Oana Țoiu, distribuită masiv pe rețele sociale
O imagine falsificată cu ministrul Afacerilor Externe a fost distribuită intens pe rețelele de socializare, fiind promovată de mai multe conturi pro-ruse. Fotografia, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, o prezenta pe Oana Țoiu la summitul NATO de la Haga într-o rochie roșie cu un decolteu adânc, într-o tentativă de a-i discredita imaginea publică, potrivit USR.
Fotografia falsă cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost contrazisă de imaginea reală surprinsă la summitul NATO de la Haga, unde aceasta a discutat cu partenerii despre apărare și combaterea atacurilor hibride.
USR a transmis că postarea face parte dintr-o campanie de dezinformare menită să submineze încrederea publică.
"Așa arată disperarea. Când nu au argumente, manipulează. Cu Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine. În weekend, a circulat pe conturile rusofililor o poză cu Oana Țoiu într-o rochie roșie. Mulți oameni i-au dat share și au comentat despre cum a ales ministra Afacerilor Externe să se îmbrace într-o delegație oficială fără să acorde prea multă atenție imaginii. Dacă ar fi făcut-o, ar fi observat că imaginea e falsă. Că e o manipulare creată cu inteligența artificială pentru a o discredita și ataca pe ministra Afacerilor Externe", a transmis USR, subliniind că fotografia falsă, în care Țoiu apărea într-o rochie roșie cu decolteu, a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse.
În realitate, Oana Țoiu purta un sacou și pantaloni negri. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă utilizatorilor rețelelor sociale să raporteze imaginea trucată și alte cazuri similare de manipulare digitală.
