Antena Meniu Search
x

Curs valutar

"Rochia roșie" care nu a existat. O poză falsă cu Oana Țoiu, distribuită masiv pe rețele sociale

O imagine falsificată cu ministrul Afacerilor Externe a fost distribuită intens pe rețelele de socializare, fiind promovată de mai multe conturi pro-ruse. Fotografia, generată cu ajutorul inteligenței artificiale, o prezenta pe Oana Țoiu la summitul NATO de la Haga într-o rochie roșie cu un decolteu adânc, într-o tentativă de a-i discredita imaginea publică, potrivit USR.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 16:40
"Rochia roșie" care nu a existat. O poză falsă cu Oana Țoiu, distribuită masiv pe rețele sociale În stânga, poza falsă cu Oana Țoiu. În dreapta, poza reală - Facebook/USR

Fotografia falsă cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost contrazisă de imaginea reală surprinsă la summitul NATO de la Haga, unde aceasta a discutat cu partenerii despre apărare și combaterea atacurilor hibride.

USR a transmis că postarea face parte dintr-o campanie de dezinformare menită să submineze încrederea publică. 

"Așa arată disperarea. Când nu au argumente, manipulează. Cu Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine. În weekend, a circulat pe conturile rusofililor o poză cu Oana Țoiu într-o rochie roșie. Mulți oameni i-au dat share și au comentat despre cum a ales ministra Afacerilor Externe să se îmbrace într-o delegație oficială fără să acorde prea multă atenție imaginii. Dacă ar fi făcut-o, ar fi observat că imaginea e falsă. Că e o manipulare creată cu inteligența artificială pentru a o discredita și ataca pe ministra Afacerilor Externe", a transmis USR, subliniind că fotografia falsă, în care Țoiu apărea într-o rochie roșie cu decolteu, a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În realitate, Oana Țoiu purta un sacou și pantaloni negri. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă utilizatorilor rețelelor sociale să raporteze imaginea trucată și alte cazuri similare de manipulare digitală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ministru externe oana toiu dezinformare fake news nato
Înapoi la Homepage
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
&#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați
Andrei Nicolescu, dezamăgit de jucătorii lui Dinamo: “Am fost proștii proștilor!”. Ce fotbaliști sunt accidentați
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Niște elevi din Iași și-au găsit profesoara pe videochat. Au făcut capturi indecente cu ea și le-au distribuit la tot liceul
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi face cumpărături de Black Friday?
Observator » Ştiri politice » "Rochia roșie" care nu a existat. O poză falsă cu Oana Țoiu, distribuită masiv pe rețele sociale