Rușii au lansat duminică noaptea atacuri cu drone în apropierea graniței Ucrainei cu România, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert ca măsură de precauție. Ministerul Apărării precizează că spațiul aerian naţional nu a fost încălcat.

Rusia a atacat din nou cu drone portul Ismail din Ucraina, 17 noiembrie 2025 - Administrația Porturilor Maritime din Ucraina / Telegram

Rusia a lansat duminică noaptea atacuri cu drone în zone ale Ucrainei aflate foarte aproape de granița cu România. Radarul MApN a urmărit țintele în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea.

"Noaptea trecută, inamicul rus a atacat din nou portul Ismail cu drone. În urma atacului, infrastructura portuară și câteva nave civile aflate la chei au fost avariate.Toate serviciile implicate - Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență, echipele energetice, unitățile portuare și structurile de forță - acționează la fața locului și lucrează la remedierea consecințelor atacului. Activitatea din port este monitorizată și coordonată în conformitate cu protocoalele de securitate. Administrația Porturilor Maritime din Ucraina (АМПУ) continuă să asigure funcționarea stabilă a porturilor, în ciuda terorii constante exercitate de inamic. Le mulțumim tuturor serviciilor pentru reacția promptă și coordonarea eficientă", a transmis Administrația Porturilor Maritime din Ucraina.

ISU a trimis RO-Alert pentru populaţia din nordul județului Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a fost notificat pentru a alerta populația din nordul județului, în zona localității Ismail, iar la ora 02:30 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru informarea locuitorilor.

Autoritățile române au confirmat că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Forțele MApN vor desfășura, pe parcursul zilei, cercetări în zonele cu potențial risc, ca urmare a incidentului din noaptea trecută. Structurile aliate au fost informate în timp real despre evoluția situației la frontiera cu Ucraina.

„Ministerul Apărării Naționale rămâne ferm în acțiunile de condamnare a acestor atacuri executate de Federația Rusă împotriva unor obiective și elemente de infrastructură civilă ucrainene, care sunt nejustificate și intră în gravă contradicție cu normele de drept internațional”, potrivit unui comunicat de presă.

Vineri, ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de ministrul Oana Țoiu

Vineri, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat la MAE, la dispoziția ministrului de externe, Oana Țoiu.

În cadrul întâlnirii, i-au fost prezentate dovezi clare și solide privind încălcarea spațiului aerian românesc de către un UAV rusesc în noaptea de 10/11 noiembrie 2025. Fragmentele recuperate de autoritățile române confirmă apartenența dronei și implicarea acesteia în atacurile împotriva infrastructurii civile ucrainene de lângă granița cu România, transmite MAE.

Ulterior, Ambasada Rusiei în România a transmis pe Facebook că probele prezentate nu pot fi considerate dovezi, invocând lipsa informațiilor despre traiectoria dronei.

