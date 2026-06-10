România va prelua, pentru un an, Președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), în cadrul summitului care are loc la Sofia, un moment cu semnificație regională majoră, marcat de împlinirea a 30 de ani de la lansarea formatului. Mandatul vine cu obiective strategice privind integrarea europeană a regiunii, consolidarea rezilienței în fața amenințărilor și dezvoltarea conectivității economice și infrastructurale în Europa de Sud-Est.

România preia președinția Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. Ce urmează pentru regiune - Profimedia

Conform MAE, mandatul românesc la Președinția SEECP va avea trei priorități: sprijinirea procesului de extindere a UE și a integrării graduale a participanților în Piața Unică Europeană, precum și promovarea vocii regiunii la nivelul instituțiilor europene; consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride și cibernetice, a dezinformării, dar și a dezastrelor naturale și a urgențelor medicale; dezvoltarea economică durabilă prin conectivitate energetică, de transport și digitală, implementarea Strategiei SEE 2030 și a Agendei Verzi pentru Balcanii de Vest, cu un accent special pe tineret și societatea civilă.

La reuniunea din capitala Bulgariei a SEECP va participa ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în numele președintelui Nicușor Dan.

Evenimentul marchează 30 de ani de la înființarea formatului și încheierea președinției deținute de Bulgaria.

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În cadrul reuniunii, România va prelua oficial președinția-în-exercițiu a SEECP, pentru perioada 1 iulie 2026 - 30 iunie 2027.

"România va reprezenta în acest an obiectivele comune ale regiunii sub umbrela președinției pe care o preluăm astăzi la Sofia la întâlnirea liderilor țărilor din Europa de sud-est. Suprapunerea anului președinției cu perioada negocierilor pentru viitorul buget multianual al UE ne va permite un focus crescut pentru proiectele strategice pentru conectarea UE la regiune, România fiind beneficiar nemijlocit al acestor proiecte. Conectarea mai bună a drumurilor, a căilor ferate, punctelor de trecere la frontieră, a piețelor comerciale, a localităților de graniță, deschide oportunități de creștere economică pentru regiune și România ca partener pentru țările din regiune pe drumul adaptării la normele europene consolidează rolul activ al țării noastre în arhitectura deciziilor care privesc viitorul UE", a transmis Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, după 30 de ani, transformarea regiunii se află "într-un moment cheie", de la o regiune percepută ca instabilă la una cu potențial "vizibil" de creștere și proiecte de investiții atractive pentru partenerii globali.

SEECP este un format regional lansat în 1996, la inițiativa Bulgariei, fiind singurul forum de cooperare din Europa de Sud-Est creat și gestionat de participanții din regiune.

Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est reunește Ankara, Atena, Belgrad, București, Chișinău, Ljubljana, Podgorica, Priștina, Sarajevo, Skopje, Sofia, Tirana și Zagreb.