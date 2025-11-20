Video Scandal în coaliţie pe al treilea pachet de austeritate. PSD se opune tăierii cu 10% a bugetelor de salarii
Tăierile din aparatul bugetar nu par la fel de uşor de aplicat precum cele care au vizat populaţia. Al treilea pachet de austeritate pregătit de Guvernul Bolojan a rămas practic în aer, după ce PSD a ameninţat, din nou, cu ieşirea de la guvernare.
Social democraţii nu sunt de acord ca din 2026 toate ministerele şi instituţiile centrale să taie cu 10% bugetele de salarii. Motiv pentru care au declarat război în Coaliţie şi au blocat pachetul de reforme.
Pensia medie a magistraţilor, scăzută
În schimb, după luni întregi de negocieri şi controverse, s-a ajuns la un acord în ceea ce priveşte tăierea pensiilor speciale încasate de magistraţi. PSD a acceptat varianta propusă de premier, ceea ce înseamnă că pensia medie încasată de magistraţi va scădea. Atenţie însă: în schema tăierilor nu intră şi cei care primesc deja la acest moment 5.000 de euro.
Pensiile magistraţilor vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net, aşa cum şi-a dorit premierul Ilie Bolojan. Asta chiar dacă magistraţii au cerut la negocieri 65% din venitul brut. Prin noua formulă de calcul, pensia medie încasată de magistraţi va ajunge la 3500 euro / lună - de la 5000 de euro în prezent.
Guvernul va majora, totuşi, perioada de tranziţie - de la 10 la 15 ani. Asta înseamnă că vârsta de pensionare a magistraţilor va creşte treptat, până în 2040, atunci când va atinge pragul de 65 ani. În prezent, judecătorii şi procurorii se pensionează la 48 ani şi primesc la pensie 80% din venitul brut.
