Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Scandal în coaliţie pe al treilea pachet de austeritate. PSD se opune tăierii cu 10% a bugetelor de salarii

Tăierile din aparatul bugetar nu par la fel de uşor de aplicat precum cele care au vizat populaţia. Al treilea pachet de austeritate pregătit de Guvernul Bolojan a rămas practic în aer, după ce PSD a ameninţat, din nou, cu ieşirea de la guvernare. 

de Marius Gîrlaşiu

la 20.11.2025 , 13:33

Social democraţii nu sunt de acord ca din 2026 toate ministerele şi instituţiile centrale să taie cu 10% bugetele de salarii. Motiv pentru care au declarat război în Coaliţie şi au blocat pachetul de reforme.

Pensia medie a magistraţilor, scăzută

În schimb, după luni întregi de negocieri şi controverse, s-a ajuns la un acord în ceea ce priveşte tăierea pensiilor speciale încasate de magistraţi. PSD a acceptat varianta propusă de premier, ceea ce înseamnă că pensia medie încasată de magistraţi va scădea. Atenţie însă: în schema tăierilor nu intră şi cei care primesc deja la acest moment 5.000 de euro. 

Articolul continuă după reclamă

Pensiile magistraţilor vor fi reduse la 70% din ultimul salariu net, aşa cum şi-a dorit premierul Ilie Bolojan. Asta chiar dacă magistraţii au cerut la negocieri 65% din venitul brut. Prin noua formulă de calcul, pensia medie încasată de magistraţi va ajunge la 3500 euro / lună - de la 5000 de euro în prezent.

Guvernul va majora, totuşi, perioada de tranziţie - de la 10 la 15 ani. Asta înseamnă că vârsta de pensionare a magistraţilor va creşte treptat, până în 2040, atunci când va atinge pragul de 65 ani. În prezent, judecătorii şi procurorii se pensionează la 48 ani şi primesc la pensie 80% din venitul brut.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

taieri salarii guvern bolojan
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Ştiri politice » Scandal în coaliţie pe al treilea pachet de austeritate. PSD se opune tăierii cu 10% a bugetelor de salarii