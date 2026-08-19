Scandal în PNL. Chirica, către Muraru: "Latră ca nebunul”. Replica liderului PNL Iaşi

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, membru PNL, l-a criticat miercuri pe liderul liberalilor ieșeni, Alexandru Muraru, despre care a spus că îi atacă pe toți cei care nu îi împărtășesc viziunea. Chirica l-a acuzat că nu are o atitudine constructivă și că nu a adus fonduri pentru Iași "nici măcar de un pix". În replică, Muraru a catalogat declarațiile edilului drept "o nouă ieșire publică" a unui personaj pe care îl consideră izolat și respins de structurile de conducere ale PNL, potrivit News.ro.

Întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă despre conflictul său cu liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, edilul Mihai Chirica l-a acuzat pe Muraru că "latră ca nebunul", dar că nu face nimic pentru Iaşi.

"El (Alexandru Muraru - n.r.) latră ca nebunul la toţi. Latră la preşedinte, la primarul de la Iaşi, latră la toţi cei care nu sunt conform viziunii lui despre viaţă. Lasă, domnule, pe cineva în locul tău care să facă ceva pentru Iaşi. În afară că latră, nu este niciodată constructiv. N-a adus bani la Iaşi nici de un pix", a afirmat Mihai Chirica.

Edilul ieşean susţine că Muraru a reuşit să îi înfurie pe toţi, inclusiv pe el.

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"Şi pe mine mă înfurie, dar e bine să nu îţi pui mintea cu cel care o are odihnită", a adăugat Chirica.

Muraru, către Chirica: "Trebuie să muncească mai mult"

În replică, liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a afirmat, într-un mesaj pe Facebook, că este trist că edilul ieşean încearcă să transforme într-un conflict personal o situaţie simplă prin care PNL îi cere o dezvoltare urbanistică sănătoasă a oraşului.

Totodată, Muraru a precizat că "istoria politică îi judecă pe oameni după ceea ce construiesc, nu după zgomotul pe care îl fac pentru a-şi masca lipsa de realizări".

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, susţine că datoria unui primar este să dezvolte oraşul, să muncească mai mult şi să "trăncănească" mai puţin.

"Mesajul meu pentru Mihai Chirica este ferm: trebuie să muncească mai mult şi să trăncănească mai puţin! Banii guvernamentali şi europeni se aduc prin proiecte mature, cu licitaţii finalizate, nu prin randări colorate scoase din sertar o dată la patru ani", a afirmat Muraru.

Liderul PNL Iaşi a enumerat mai multe "derapaje" administrative, dar şi eşecuri ale primarului, printre care întreruperea "abuzivă şi medievală" a iluminatului stradal nocturn - sancţionată prompt şi direct de comunitatea ieşeană, falimentarea clubului Poli Iaşi, jignirile "incalificabile" la adresa profesorilor ieşeni sau blocarea plafonării indemnizaţiilor "exorbitante" ale directorilor din societăţile subordonate.

"Asistăm la o nouă ieşire publică a unui personaj considerat nefrecventabil, refuzat şi izolat în mod constant de toate forurile de conducere ale Partidului Naţional Liberal. Profilul său a devenit unul sordid, definit exclusiv prin apucături nedemne şi derapaje comportamentale grave. Violenţa de exprimare şi limbajul injurios, de mahala, nu au ce căuta în administraţia publică; ele demonstrează doar disperarea unui politician eşuat care, rămas fără argumente şi susţinere, alege să îşi acopere incompetenţa administrativă prin atacuri suburbane inacceptabile", a afirmat Alexandru Muraru.

Tensiunile din PNL Iași se adâncesc

Relaţiile dintre PNL Iaşi şi edilul Mihai Chirica sunt tensionate de peste un an, unii membri din conducerea liberalilor ieşeni precizând că "aproape sigur" Mihai Chirica nu va mai candida pe lista PNL la alegerile viitoare.

Pe 31 iulie, primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, i-a cerut demisia liderului PNL Iaşi, Alexandru Muraru, acuzându-l că face presiuni asupra consilierilor locali liberali pentru a nu vota unele hotărâri. Totodată, Chirica a solicitat intervenţia liderului PNL, Ilie Bolojan, ameninţând că, dacă nu va interveni, va face el ordine în organizaţia PNL Iaşi.