Cea mai puternică navă militară a Franței a ajuns în Mediterană: E strict pentru apărare

Cea mai puternică navă militară a Franței, portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Orientul Mijlociu, pentru a proteja cetăţenii săi şi aliaţii loviţi de Iran, a intrat vineri după-amiază în Marea Mediterană, trecând strâmtoarea Gibraltar.

Nava militară franceză era desfăşurată în nordul Europei în cadrul unei misiuni a NATO atunci când preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat trimiterea portavionului către Orientul Mijlociu, transmit AFP şi Xinhua, preluate de Agerpres.

Macron, care consideră că actuala ofensivă americano-israeliană se desfăşoară ''în afara dreptului internaţional'', a dat marţi asigurări că Franţa este într-o postură ''strict defensivă''.

Acesta a anunţat desfăşurarea unor mijloace militare importante, printre care portavionul Charles de Gaulle, în Mediterana Orientală întrucât Franţa trebuie ''să ia decizii pentru securitatea sa, a cetăţenilor săi şi a bazelor sale, precum şi a aliaţilor săi din regiune''.

Franţa este legată în special de acordurile în domeniul apărării cu Qatar, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

