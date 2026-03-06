Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cea mai puternică navă militară a Franței a ajuns în Mediterană: E strict pentru apărare

Cea mai puternică navă militară a Franței, portavionul Charles de Gaulle, trimis de Franţa în Orientul Mijlociu, pentru a proteja cetăţenii săi şi aliaţii loviţi de Iran, a intrat vineri după-amiază în Marea Mediterană, trecând strâmtoarea Gibraltar.

de Albert Mincu

la 06.03.2026 , 17:47
Portavionul Charles de Gaulle traversând Strâmtoarea Gibraltar

Nava militară franceză era desfăşurată în nordul Europei în cadrul unei misiuni a NATO atunci când preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat trimiterea portavionului către Orientul Mijlociu, transmit AFP şi Xinhua, preluate de Agerpres.

Macron, care consideră că actuala ofensivă americano-israeliană se desfăşoară ''în afara dreptului internaţional'', a dat marţi asigurări că Franţa este într-o postură ''strict defensivă''.

Acesta a anunţat desfăşurarea unor mijloace militare importante, printre care portavionul Charles de Gaulle, în Mediterana Orientală întrucât Franţa trebuie ''să ia decizii pentru securitatea sa, a cetăţenilor săi şi a bazelor sale, precum şi a aliaţilor săi din regiune''.

Articolul continuă după reclamă

Franţa este legată în special de acordurile în domeniul apărării cu Qatar, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

Albert Mincu Like
franta portavion razboi orientul mijlociu marea mediterana
Înapoi la Homepage
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Ţara din UE în care oamenii primesc 25.000 de euro dacă renunță la permisul de conducere și la maşină
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Ştiri externe » Cea mai puternică navă militară a Franței a ajuns în Mediterană: E strict pentru apărare