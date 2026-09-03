Senatorul George Ștefanache pleacă din USR: Nu vreau să devin complice la stagnare

George Ștefanache și-a anunțat plecarea din USR, precizând că, cel puțin pentru moment, își va continua mandatul de senator ca neafiliat.

El afirmă că a luat această decizie în acord cu valorile sale personale și cu angajamentele asumate față de alegătorii din Galați, susținând că își va continua activitatea politică la nivel local și opoziția față de PSD.

"Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori 'asumate', aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, aşa cum este cazul la Galaţi. Oricât de ataşat aş fi de activitatea partidului la nivel central şi parlamentar, nu pot accepta inactivitatea 'asumată' a structurii politice locale din care deja am făcut parte. Cei care poartă stindardul luptei cu sistemul - mă refer aici în principal la Dominic Fritz, nu vor candida niciodată la Primăria Galaţi. Iar Diana Buzoianu, Oana Ţoiu, Irineu Darău şi Radu Miruţă nu vor fi prezenţi niciodată pe listele pentru Consiliul Local şi Consiliul Judeţean Galaţi. La Galaţi, din partea USR Galaţi vor trebui să candideze userişti gălăţeni, dar nu doar pentru a încărca listele electorale", a scris Ştefanache pe pagina sa de Facebook.

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Ștefanache spune că hotărârea de a părăsi partidul nu a fost determinată de orgoliu sau nemulțumire, ci de refuzul de a rămâne pasiv și de a susține, prin simpla sa prezență, poziții cu care nu se mai identifică. George Ștefanache subliniază că nu își încheie parcursul politic și că va continua să se implice acolo unde consideră că poate rămâne "autentic, lucid și util" pentru Galați.

"Trăiesc de ceva vreme intr-o dilemă - să rămân, sperând că voi putea schimba ceva din interior, sau să plec, pentru a nu deveni complice la stagnare sau la contaminarea cu ceea ce nu doar declarativ mi-am asumat să combat ?... Pentru mine, răspunsul începe cu o întrebare simplă: 'Mai pot să-mi păstrez integritatea dacă rămân?' Dacă răspunsul devine neclar, dacă vocea interioară începe să se stingă, dacă valorile care m-au adus aici nu mai găsesc loc să respire, atunci plecarea nu mai este o ruptură, ci o necesitate. Demisia mea este o formă de fidelitate faţă de valorile mele şi ale familiei mele, dar mai ales faţă de gălăţenii cărora le-am promis că le voi schimba viaţa în bine dacă mă vor investi cu votul lor şi cărora le sunt dator să rămân pe baricadele luptei cu psd-ismul la Galaţi", a scris Ştefanache.