Senatul înăsprește pedepsele pentru abuzurile sexuale asupra minorilor. Proiectul merge la Camera Deputaţilor

Senatul a adoptat, miercuri, în plen, propunerea legislativă de modificare a Codului penal prin care se redefineşte pornografia infantilă iar pedepsele se majorează sau se micşorează, în funcţie de gravitatea faptelor.

Au fost înregistrate 78 de voturi "pentru", 31 împotrivă şi 5 abţineri. Titlul articolului 374 se schimbă din "Pornografie infantilă" în "operaţiuni cu materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor".

"Efectuarea, în orice mod, de operaţiuni de procurare, deţinere, stocare, distribuire, precum şi punere la dispoziţie de materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (...)

Îndemnarea, recrutarea sau constrângerea unui minor în scopul participării lui în cadrul unui spectacol ce conţine abuzuri sexuale asupra minorilor, obţinerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol sau exploatarea unui minor în orice alt fel pentru realizarea de asemenea spectacole se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă", se arată în proiectul amendat şi adoptat de Senat.

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Proiectul, iniţiat de un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR şi POT, mai stabileşte că "nu constituie infracţiune producerea, deţinerea sau stocarea de materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor dacă acestea înfăţişează exclusiv pe făptuitor şi nu sunt destinate distribuirii, expunerii, promovării ori punerii la dispoziţia altor persoane". Nu se pedepseşte fapta săvârşită de un minor dacă diferenţa de vârstă dintre făptuitor şi minorul căruia i se adresează solicitarea nu depăşeşte 3 ani, dacă aceasta nu a fost urmată de producerea, distribuirea, expunerea, promovarea ori punerea la dispoziţie a materialelor ce conţin abuzuri sexuale asupra minorilor.

Pedepsele pentru accesarea materialelor ce conţin abuzuri sexuale asupra copiilor cresc de la 1-3 ani la 1-5 ani de închisoare şi sancţionarea participării la spectacole cu abuzuri sexuale asupra minorilor se majorează de la 1-5 ani la 2-7 ani.

Un element central al acestor modificări legislative îl reprezintă echilibrul între protejarea copiilor şi evitarea incriminării nejustificate a interacţiunilor consensuale între adolescenţi apropiaţi ca vârstă, astfel încât legea să rămână fermă împotriva exploatării şi proporţională în aplicare.

"A privi un copil ca pe o marfă, ca pe un bun exploatabil pentru profit, este de neconceput. Modificările clarifică fără echivoc faptul că vorbim despre materiale ce conţin abuzuri sexuale asupra copiilor, şi nu despre conţinut online. Legea devine mai fermă acolo unde gravitatea faptelor o impune: producerea sau promovarea unor astfel de abuzuri nu pot fi tratate la fel ca alte forme mai puţin grave. Obiectivul este să combatem exploatarea minorilor, să protejăm victimele şi să oferim autorităţilor un cadru legislativ eficient, adaptat la realităţile tehnologice", a afirmat Diana Tuşa, iniţiatoare a proiectului şi preşedinta Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru combaterea traficului de persoane. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.