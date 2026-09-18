PSD cere ca Siegfried Mureşan să prezinte planul de guvernare: Întâi măsurile, apoi discuțiile despre voturi

PSD i-a solicitat premierului desemnat Siegfried Mureșan să prezinte public programul său de guvernare înaintea oricăror discuții privind susținerea în Parlament. Nicușor Dan l-a desemnat pe europarlamentarul PNL pentru funcția de prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, iar acesta va trebui să ducă negocieri pentru formarea majorităţii.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, PSD cere ca Mureșan să clarifice dacă intenționează să continue politicile lui Bolojan sau dacă propune o schimbare de direcție.

"Înainte de orice discuție despre majorități și voturile PSD, Siegfried Mureșan trebuie să răspundă public la o întrebare fundamentală: Vrea să schimbe politicile Guvernului Bolojan sau vrea să le continue? El trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte și intenționează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcție?”, transmite PSD.

Social-democrații îi mai cer premierului desemnat să prezinte concret măsurile pe care le are în vedere pentru economie și pentru nivelul de trai. Printre temele pe care PSD consideră că Mureșan trebuie să le clarifice se numără măsurile de austeritate, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea companiilor românești.

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"Întâi programul pentru România. Întâi măsurile pentru români. Abia apoi discuții despre voturi pentru o majoritate parlamentară”, au mai scris social-decomcraţii, pe Facebook.

Mureșan a acceptat desemnarea și a anunțat vineri că a început demersurile pentru formarea Guvernului, precizând că procesul va fi comunicat transparent.