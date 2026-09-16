Schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară

Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 26 de zile cu temperaturi periculoase în România şi 30 în Spania, conform unei analize realizate de organizația științifică Climate Central.

"Zilele de caniculă cu risc sporit" sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate.

Cazul Spaniei

O persoană obișnuită din Spania a înregistrat 62 de zile de caniculă cu risc sporit, dintre care 30 nu ar fi avut loc fără încălzirea provocată de activitatea umană, conform calculelor Climate Central.

Articolul continuă după reclamă

Dintre orașele spaniole analizate, Madridul a înregistrat 57 de zile de căldură cu risc, dintre acestea 41 fiind cauzate de schimbările climatice, în timp ce Barcelona a înregistrat 74, dintre care 19 sunt atribuite încălzirii globale.

Șapte dintre cele zece țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa, potrivit Climate Central, care plasează Franța și Vaticanul la egalitate în fruntea acestui clasament, cu temperaturi estivale cu aproximativ 3,5 grade Celsius peste media din perioada 1991-2020.

În total, 54 de țări din lume, printre care Franța, Italia și Regatul Unit, au înregistrat cea mai caldă perioadă iunie-august cel puțin din 1970.

Peste 1.500 de milioane de persoane s-au confruntat cu cel puțin 30 de zile de căldură cu risc sporit din cauza schimbărilor climatice, în timp ce Asia a concentrat cea mai mare populație expusă, întrucât 2.800 de milioane de persoane, adică 58% dintre locuitorii săi, s-au confruntat cu cel puțin o lună de caniculă cu risc sporit.

Situaţia României

Analiza acoperă 252 de țări, teritorii și dependențe, precum și 949 de orașe din întreaga lume și utilizează Indicele Schimbărilor Climatice (CSI) al Climate Central pentru a estima în ce măsură încălzirea provocată de om a crescut probabilitatea înregistrării temperaturilor observate.

Potrivit datelor Climate Central, România a înregistrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius (diferența față de valoarea normală) și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice.