Sindicaliștii din Guvern cer anchetarea penală a premierului Ilie Bolojan şi a ministrului Dezvoltării

Președintele Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, anunță că Sindicatul va sesiza Patrlamentul să procedeze la a solicita urmărirea penală a premierului Ilie Bolojan și a ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.

de Alexandru Badea

la 25.02.2026 , 18:43
De asemenea, Sindicatul se va adresa Procurorului General al României pentru a sesiza președintele în vederea solicitării de declanșare a urmăririi penale.

"Dacă ne uităm foarte atent la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), coroborând cu toate punctele de vedere și observațiile de la instituțiile statului, inclusiv cele două instituții de rang constituțional, Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ, vedem de fapt că această ordonanță este o fraudă. Și atunci, dacă ne revenim la legea 115/1999, articolul 8, aliniat 1, litera a), regăsim acolo că împiedicarea prin mijloace frauduloate a execitării unui drept sau a unei libertăți a unui cetățean reprezintă infracțiune și este pedepsită cu închisoarea de la 1 la 5 ani", spune Iordache, la Antena 3 CNN.

Acesta spune că angajații Guvernului nu mai pot perpetuăm încălcarea Constituției și nici măcar aceste metode "care din perspectiva noastră sunt unele frauduloate, de vreme ce inoculezi din opinii publice și tuturor de fapt că avizele și avertismentele instituțiilor, inclusiv ale membrilor Guvernului, nu sunt decât simple avize de luat, adică o procedură administrativă".

"Astea sunt avize care vin din partea unor experți, din partea unor instituții care sunt îndrituite din punct de vedere constituțional să respecte ordinea constituțională și ordinea de drept în România, dacă ea mai există la acest moment", mai spune Iordache.

Practic, sindicaliștii trimit o solicitare către Parlament și una către Parchetul General, având în vedere premierul și pe ministrul Dezvoltării. Încă o solicitare merge direct la preierul Ilie Bolojan, pentru a i se cere încuviințarea urmăririi penale a unui membru al Guvernului, respectiv a lui Cseke Attila.

