Sute de angajați ai unei companii de lux s-au trezit dați afară peste noapte. Disperare și lacrimi în Italia

Grupul italian Aeffe, care deține branduri cunoscute precum Alberta Ferretti, Moschino și Pollini, face concedieri masive după eșecul negocierilor cu sindicatele, scrie Rimini Today .

Mai mulți salariați au fost chemați individual în birourile administrative din sediul companiei din San Giovanni in Marignano, fiind anunțați că vor fi dați afară. Potrivit planului de restructurare, sunt prevăzute 221 de disponibilizări: peste 170 de locuri de muncă vor fi tăiate la San Giovanni in Marignano, iar alte 48 la Milano.

Mulți dintre cei afectați au zeci de ani de vechime în companie. "Știam că firma trece printr-o perioadă dificilă, dar nu mi-am imaginat un final atât de dur. Am sperat că se vor găsi soluții. În schimb, am fost chemați unul câte unul și anunțați că totul s-a terminat", a declarat o femeie care lucra aici de 17 ani.

Sindicatul Filctem CGIL confirmă situația tensionată. Reprezentanții spun că primesc telefoane de la angajați în lacrimi și acuză compania de o gestionare foarte proastă a concedierilor. Sindicaliștii încearcă să blocheze procedura și anunță mobilizări și întâlniri colective în zilele următoare.

Majoritatea angajaților respinseseră anterior planul de concedieri și compensațiile propuse, declanșând inclusiv o zi de grevă. Cu toate acestea, la doar o zi după întâlnirea de la Ministerul Muncii, compania a trecut direct la trimiterea scrisorilor de concediere.

