Reforma administraţiei a fost adoptată aseară prin ordonanţă de urgenţă, alături de pachetul de relansare economică. În total, peste 45.000 de posturi de la stat dispar, iar 20.000 de oameni din ministere ar putea fi concediaţi. Schimbări sunt anunţate şi în Armată şi Poliţie, unde pragul de pensionare va creşte treptat la 65 de ani. Noile măsuri stârnesc însă îngrijorare după ce două ministere au sesizat posibile neconstituţionalităţi, observaţii care nu au fost trecute însă în documentul final al ordonanţei. Avocatul Poporului spune că ia în calcul sesizarea Curții Constituţională.

Guvernul a dat aseară undă verde listei de tăieri. "Cea privind reforma în administraţie este una foarte importantă. În primul rând, face cele două administraţii mai eficiente propunând audituri de personal şi reducerea cheltuieilor acolo unde se constată că sunt nejustificate", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Aproape 20.000 de concedieri

În adminstraţia locală vor fi desfiintate 10% din posturile ocupate. 13 mii de funcţionari din Primării si Consilii Judetene vor fi daţi afară. La fel şi 6000 de consilieri din cabinetele demnitarilor. Anul acesta primarii vor avea de ales: fie vor concedia o parte dintre angajaţi, fie vor tăia 10% din bugetele de salarii. Potrivit premierului, două treimi dintre primării vor fi obligate să aplice concedieri. Asta în timp ce peste 700 dintre ele nu vor fi afectate de această reformă. Măsuri de austeritate vor fi aplicate si în prefecturi: 25% dintre angajați ar putea fi concediați.

În poliția locală, se va modifica norma de personal de la un polițist la 1.000 de locuitori la un polițist la 1.200 de locuitori.

Tăieri de 10% vor fi şi în adminstraţia centrală: în ministere şi în toate instituţiile din subordinea Guvernului. Aici însă nu se va tăia din salariile de bază, dar vor fi eliminate unele prime si sporuri încasate de bugetari. Coaliţia a introdus mai multe exceptii: angajatii din Sanatate, Educatie si Cultură vor rămâne cu salariile intacte. La fel si cei din sistemul de apărare si ordine publică - Armata, Poliţia şi Serviciile Secrete. În plus, reducerile aplicate anul trecut vor fi incluse acum în ajustarea totală de 10%. Altfel spus, un minister care şi-a redus deja cheltuielile cu 6%, va aplica anul acesta doar diferenţa de 4%.

Creșterea pragului de pensionare

În ceea ce priveşte Armata şi Poliţia, economiile vor fi făcute prin creşterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari şi poliţişti până la pragul de 65 de ani. M.A.I si MApN lucrează acum la un proiect de lege care ar putea fi adoptat luna viitoare.

"Pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare va fi o periaoadă tranzitorie, iar dânşii vor putea să se pensioneze după actuala lege fără să fie afectaţi de noile prevederi", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Ministerul Muncii şi Ministerul Finanţelor au atras atenţia că anumite măsuri sunt neconsituţionale şi ar putea să atragă sancțiuni de la CEDO. Asta după ce Coaliția a decis reducerea cu 50%, şi nu eliminarea completă a taxelor pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat. Zecile de pagini cu observaţii nu au fost trecute şi în documentul final al ordonanţei de urgenţă. Avocatul Poporului nu excude sesizarea Curţii Constituţionale.

"Am răspuns la aceste observaţii şi am închis procedura, iar în şedinţa de guvern alte observaţii nu s-au făcut", spune Cseke Attila, ministrul Dezvoltării

"Vom analiza şi sigur vom face sesizare, dacă vom găsi într-adevăr că sunt afectate drepturi şi libertăţi", a declarat Renate Weber, avocatul Poporului.

Printre măsurile de relansare a economiei se numără majorarea plafonului pentru aplicarea TVA la încasare la 5 milioane lei în 2026 și 5,5 milioane lei din 2027. Tototdată, statul român va participa la capitalul companiilor care derulează investiții strategice, în limita a 20% din capitalul social.

