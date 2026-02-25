Celebrul miliardar Bill Gates recunoaşte, după săptămâni de controverse, că a întreţinut relaţii sexuale cu două tinere rusoaice. Mărturisirea vine după dezvăluirile din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

"L-am întâlnit pe Jeffrey în 2011. Ştia o mulțime de oameni foarte bogați și spunea că îi poate convinge să doneze bani pentru sănătatea globală. A fost o prostie să petrec timp cu el", spune Bill Gates, om de afaceri.

Bill Gates s-a spovedit în faţa angajaţilor Fundaţiei pe care o conduce, susţin jurnaliştii americani. În spatele uşilor închise, miliardarul ar fi recunoscut că şi-a înşelat soţia de atunci cu două rusoaice, una jucătoare de bridge, cealaltă doctor în fizică nucleară, dar spune că pe niciuna nu a cunoscut-o prin intermediul lui Epstein.

"Îmi cer scuze celorlalți oameni care sunt atrași în asta din cauza greșelii pe care am făcut-o. Ca să fie clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, cu femeile din jurul lui. Nu am făcut nimic ilicit", spune Bill Gates.

Mărturisirea vine după ce într-un mesaj Gates îl ruga pe Epstein să îi recomnade un medicament pentru boli cu transmitere sexuală pe care le-ar fi luat de la 2 rusoaice.

Dezvăluirile din dosar s-ar putea să nu se oprească aici

Departamentul de Justiţie este din nou acuzat că a făcut nevăzute zeci de documente. Printre ele aproape 100 de transcrieri aparţinând FBI. În 3 dintre acestea o femeie ar fi declarat că a fost abuzată de Donald Trump după ce Epstein le-ar fi făcut cunoştinţă.

"În multe privințe acesta este primul scandal cu adevărat global, de la Casa Albă și Silicon Valley până la Oslo și Paris", spune Ed Davey, parlamentar britanic.

De această parte a Oceanului Atlantic, guvernul de la Londra a anunţat că va desecretiza documentele privind numirea fostului prinţ Andrew, trimis comercial al Marii Britanii. Un post pe care l-ar fi folosit intens în scopuri personale. Cercetat în libertate, fostului print i s-ar fi cerut să evite ieşirile în public.

"Mă îndoiesc că există cineva în această cameră care să nu fie șocat și consternat de recentele acuzații", spune Chris Bryant, Ministrul de Stat pentru Politică Comercială.

Jurnaliştii au descoperit între timp şi avionul lui Epstein, Lolita Expres, cu care erau transportate fetele traficate şi oameni influenţi, precum fostul prinţ Andrew sau fostul preşedinte american Bill Clinton. Este abandonat într-un cimitir din Georgia de aproape 10 ani.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

