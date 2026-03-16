Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Site-ul Camerei Deputaților, ținta unui atac cibernetic

Site-ul Camerei Deputaților a fost atacat cibernetic, în cursul zilei de luni, când proiectul de buget pentru anul 2026 urma să ajungă în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare.

de Redactia Observator

la 16.03.2026 , 17:16
Autoritățile iau în calcul toate variantele, inclusiv un atac al hackerilor pro-iranieni. Nu este la primul atac de acest fel pentru siteul Camera Deputaților. La sfârșitul lunii ianuarie 2024, 316 documente au fost furate, inclusiv copii ale actelor de identitate ale parlamentarilor.

Și siteul ANAF, atacat de hackeri

În urmă cu trei zile, și siteul ANAF a fost ținta atacurilor cibernetice. Un grup de hackeri care se revendică având legături cu regimul de la Teheran susţine că atacat cibernetic România, mai exact site-ul ANAF. Atacul vine ca urmare a deciziei luate în CSAT de a permite avioanelor de realimentare şi intelligence ale SUA să folosească bazele româneşti.

Articolul continuă după reclamă

Conform mesajului postat de hackeri, atacul a durat aproximativ o oră. "Rezistența Cibernetică Islamică în Irak – Echipa 313 revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic care a vizat site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), din România. Operațiunea a fost efectuată ca răspuns la remarcile președintelui român care susțineau utilizarea bazelor americane din România pentru atacuri împotriva Iranului", se arată în mesajul hackerilor.

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

camera deputatilor atac cibernetic
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori?
