Reacţia lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă a minţit când a garantat că nu va face alianţă cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat marți, după ce a fost întrebat dacă a mințit atunci când a garantat că nu va exista o alianță între PSD și AUR, susținând că a discutat recent cu reprezentanții socialiștilor europeni și că poziția sa este cunoscută la nivel european.

Grindeanu a fost întrebat la Palatul Parlamentului şi când va demisiona din funcția de președinte al Camerei Deputaților. El a replicat că va demisiona, când își vor da demisia premierul Ilie Bolojan și președintele Senatului, Mircea Abrudean.

"Când o face și Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru își dă demisia, că Senatul, Camera Deputaților sunt parte a aceluiași protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în același mod. Pare că nu vine vreo demisia dinspre Guvern. Ați văzut dumneavoastră că și-a dat demisia domnul Bolojan și nu știu eu? Îmi dați o veste bună?", a spus președintele PSD.

Întrebat, de asemenea, dacă a mințit atunci când a garantat socialiștilor europeni că nu va exista nicio colaborare între PSD și AUR, Grindeanu a replicat: "Ascultați, ați vorbit cu socialiștii ieri, azi, la Bruxelles? Eu am vorbit. Vă rog să vedeți ce spune lidera de grup, să vedeți toți ceilalți reprezentații ai S&D și după aceea v-ați putea permite să puneți o astfel de întrebare".

Acesta a făcut referire și la demisia senatoarei Victoria Stoiciu din PSD.

"Mă gândesc că își dă și din Senat. (...) E democrație, fiecare face ce își dorește", a mai precizat Sorin Grindeanu.

