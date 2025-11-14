Cum votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei

Aproape 1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la urne pe 7 decembrie pentru a alege noul primar general al Capitalei. Alegerile au loc după ce Nicușor Dan și-a dat demisia din funcție, după câștigarea alegerilor prezidențiale în luna mai.

Pentru a vota este important ca fiecare alegător să meargă la secția de vot corespunzătoare domiciliului sau reședinței sale. În București nu este permis să votezi într-un alt sector decât cel în care ești arondat, chiar dacă ai un act de identitate valabil.

Se pot folosi diferite documente, cum ar fi cartea de identitate (simplă, electronică sau provizorie), buletinul, pașaportul diplomatic sau de serviciu, iar pașaportul simplu poate fi folosit doar de românii care locuiesc în străinătate și votează în țară. De asemenea, elevii din școlile militare pot folosi carnetul de serviciu militar. Cei care au viza de flotant într-un sector sunt arondați la secția corespunzătoare, dar nu pot vota într-un alt sector.

Cum se votează, pas cu pas

Articolul continuă după reclamă

În secțiile pentru primari, nu există liste suplimentare pentru cei care se află într-un alt sector. La secția de vot, alegătorul prezintă actul de identitate, este verificat, semnează pe lista electorală și primește buletinul de vot. Buletinul se pliază astfel încât ștampila de control să rămână vizibilă, apoi este introdus în urnă.

Este foarte important să respectăm regulile din cabina de vot. Nu se poate intra peste alt alegător pentru a-l influența sau împiedica să voteze, nu se poate vota de mai multe ori și nu se poate distruge cabina sau secția de vot. Campania electorală în cabina de vot este, de asemenea, interzisă. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi sau chiar pedepse cu închisoarea, în funcție de gravitate.

Ce nu ai voie să faci în cabina de vot

Deşi nu pare, un alegător riscă să se aleagă cu o amendă serioasă sau chiar să fie pasibil de închisoare dacă încalcă anumite reguli în secţia de votare sau din momentul în care intră în cabina de vot.

De exemplu, românii riscă până la şapte ani de închisoare, dacă produce distrugeri cabinei de vot sau secţiei de votare, riscă până la trei ani de închisoare, dacă intră peste un alt alegător în cabina de vot, pentru a-i oferi mită astfel încât să voteze cu un anumit candidat, şi, de asemenea, riscă până la trei ani de închisoare dacă intră peste un alt alegător în cabina de vot spre a-l împiedica să-şi exprime votul.

Românii riscă până la trei ani de închisoare dacă intră în cabina de vot pentru a vota, deşi nu are dreptul, sau dacă intră în cabina de vot pentru a vota de mai multe ori. Nu în ultimul rând trebuie precizat că un alegător riscă să se aleagă cu o amendă consistentă şi dacă face campanie electorală pentru un anumit candidat.

Calendarul alegerilor locale din București 2025

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre publicată în Monitorul Oficial, calendarul acțiunilor electorale pentru scrutinul din Capitală. Hotărârea a intrat în vigoare pe 2 noiembrie. Potrivit documentului, perioada de depunere a candidaturilor a început pe 12 noiembrie și se încheie pe 17 noiembrie, iar campania electorală se va desfășura între 22 noiembrie și 6 decembrie, urmând ca votul să aibă loc pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

11 noiembrie - desemnarea președintelui și a locțiitorului Biroului Electoral al Municipiului București

12 noiembrie - începerea depunerii candidaturilor

16 noiembrie - termenul limită pentru înregistrarea alianțelor electorale

17 noiembrie - încheierea depunerii candidaturilor

22 noiembrie - debutul campaniei electorale

24 noiembrie - tragerea la sorți pentru ordinea pe buletinul de vot

2 decembrie - tipărirea buletinelor de vot

6 decembrie, ora 7:00 - încheierea campaniei electorale

7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00 - ziua votului

Printre cei mai cunoscuți candidați se numără Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 din partea PNL, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 susținut de PSD, Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și președinte USR, Ana Ciceală, fost consilier general și activistă civică, Anca Alexandrescu, jurnalistă și realizatoare TV, Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut sub numele Makaveli, și Vlad Dan Gheorghe, ambii independenți.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰