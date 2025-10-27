A început bătălia pentru primăria Capitalei. PSD a anunţat în mod oficial, astăzi, candidatura lui Daniel Băluţă. Primarul Sectorului 4 a promis că va depana oraşul, înainte de a începe dezvoltarea şi intră în luptă cu sloganul, "Hai, că se poate". PNL intră în competiţie cu Ciprian Ciucu, iar actualul primar al Sectorului 6 a promis că va pune oraşul la punct dacă va fi ales. Iar Cătălin Drulă, propunerea USR, se prezintă ca un continuator al direcţiei trasate de Nicuşor Dan. AUR nu are încă o propunere, dar nu exclude susţinerea pentru candidata independentă Anca Alexandrescu.

Sloganurile lui Băluţă, Ciucu şi Drulă, candidaţi la Primăria Capitalei

Cele trei partide mari ale Coaliţiei şi-au stabilit candidaţii pentru primăria Capitalei. Ultimul intrat în oficial în luptă este social-democratul Daniel Băluţă, care va cere voturile bucureştenilor cu sloganul: "Hai, că se poate". Actualul primar al Sectorului 4 a cerut însă răbdare.

Propunerile PSD, PNL şi USR pentru Primăria Capitalei

"Lucrul important cu care trebuie să începem este depanarea acestui oraș. După aceea să începem să vorbim despre ce ne dorim. Nu sunt omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ce pot promite este că viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră", a declarat Daniel Băluţă, propunerea PSD la primăria Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Din partea PNL va candida Ciprian Ciucu. Actualul primar al sectorului 6 a fost propus de partid în detrimentul actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu. Sloganul de campanie va fi: "Bucureştiul pus la punct".

"Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alții, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum!", a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Propunerea USR este Cătălin Drulă, care a anunţat că a renunţat la maşină şi a început să meargă cu metroul pentru a se familiariza cu problemele oraşului. Drulă promite să continue proiectele lui Nicuşor Dan şi a ieşit deja la atac pe tema referendumurilor menite să dea primarului general puteri sporite.

"Cred cu fermitate că referendumurile trebuie să devină lege. Faptul că astăzi, în biroul permanent al Senatului, PSD, PNL şi AUR au legea privind implementarea referendumului e un fapt", a subliniat şi Cătălin Drulă, propunerea USR la primăria Capitalei.

AUR amână anunţul şi ar putea susţine un candidat independent

AUR a cerut răgaz până săptămâna viitoare pentru a anunţa un candidat. Partidul nu exclude să o susţină pe independenta Anca Alexandrescu.

"Sigur că e posibil. În principiu dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. Susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic", a susţinut Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Candidaturile pentru primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie. Campania electorală pentru primăria capitalei va începe pe 22 noiembrie şi se va termina cu o zi înainte de alegerile programate pe 7 decembrie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Veţi face cumpărături de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰