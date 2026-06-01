Sondaj Avangarde: românii resping un premier independent și vor alegeri anticipate

Un nou sondaj Avangarde arată că românii resping, în majoritate, varianta unui premier independent și susțin mai degrabă organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Cercetarea, realizată la nivel național în perioada 22-31 mai, indică neîncredere față de un guvern format exclusiv din independenți, dar și o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu marile state europene, precum Germania și Franța.

de Redactia Observator

la 01.06.2026 , 14:02
Conform unui sondaj dat publicităţii, luni, de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, realizat la nivel naţional în perioada 22 - 31 mai 2026, 53% dintre respondenţi apreciază că ideea nominalizării unei persoane independente în funcţia de prim-ministru este una proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună, iar 10,5% nu au exprimat o opinie, potrivit Agerpres.

Aproape 57% susțin organizarea de alegeri anticipate

La întrebarea daca guvernul viitor ar trebui format exclusiv din oameni care nu aparţin de partidele politice, 52,7% afirmă că acesta ar trebui să fie alcătuit din oameni ai partidelor, 37,5% susţin exclusiv independenţi, iar 9,9% nu răspund sau nu ştiu.

În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament beneficiază de sprijinul a 56,4% dintre respondenţi, în timp ce 37,9% se declară împotrivă, iar 5,7% nu au răspuns.

Sondajul indică şi o preferinţă clară pentru consolidarea relaţiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Astfel, 66,7% dintre participanţi consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de ţări precum Germania şi Franţa, în timp ce 24,9% se opun unei astfel de orientări.

În ceea ce priveşte relaţia cu administraţia preşedintelui american Donald Trump, opiniile sunt împărţite: 42,8% dintre respondenţi susţin o apropiere mai mare de Washington, iar 45,6% se declară împotrivă.

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI) pe un eşantion de 900 de persoane adulte, reprezentativ la nivel naţional. Marja de eroare este de +/- 3,4%.

