Viaţa românilor e tot mai grea. Acum, la 5 luni de când avem un nou preşedinte, românii sunt tot mai tensionați, tot mai dezamăgiți de stat și de felul în care sunt conduși. Mulţi sunt furioși, dezamăgiţi şi extrem de pesimiști. Și pentru toate astea îi găsesc vinovați exclusiv pe politicieni. Care, potrivit percepţiei publice, sunt corupți, mincinoși, hoți și nu își văd decât propriile interese. Datele din spatele procentelor i-au fost prezentate în direct şi preşedintelui Nicuşor Dan, invitatul Alessandrei Stoicescu de aseară, din ediţie specială a Observator, de la Palatul Cotroceni.

"Oamenii au văzut că mulţi politicieni au intrat în politică pentru interesele lor personale, nicidecum ca să rezolve problemele oamenilor. Au văzut corupţi, au văzut ineficienţa instituţiilor statului", a declarat preşedintele Nicuşor Dan, în cadrul interviului exclusiv Observator, cu Alessandra Stoicescu.

Corupţie, lăcomie, nesimţire şi promisiuni nerespectate. Sunt motivele care au umplut paharul pentru români şi au dus, în final, la pierderea încrederii în clasa politică.

Românii, tot mai dezamăgiţi de clasa politică

Au rămas, în final, doar 3%, care declară că au încredere în liderii politici din România.

"Oamenii trebuie să vadă că sunt politicieni, politicieni la vârf, care lucrează pentru ei şi bineînţeles că noi avem o structură administrativă în care şi lentoarea şi corupţia şi necorelarea între diferite instituţii au funcţionat ani de zile şi progresele se vor vedea în paşi mici", a spus Nicuşor Dan.

Nici principalele instituţii nu se bucură de încredere. Doar 15% dintre români au încredere în preşedintele României. Asta în timp ce premierul stă ceva mai bine - 17% dintre români se declară mulţumiţi de activitatea guvernului. 74%, un procent îngrijorător, spun că nu au încredere în actualul Executiv. În faţa cifrelor, Nicuşor Dan rămâne optimist.

"Eu mă uit la cei 30% care sunt nici da, nici nu şi sunt oameni care încă creditează preşedintele. Asta este interpretarea mea - care aşteaptă să vadă care sunt rezultatele preşedintelui în problemelele cu care ei se confruntă: corupţia, instituţii, economie chiar, justiţie", a precizat preşedintele României.

Măsurile fiscale, respinse de români

Cu o rată-record a inflaţiei şi un deficit estimat la 8,4% din PIB la finalul anului, măsurile fiscale nu au aprobarea românilor. 83% nu cred că pachetele asumate de guvern în Parlament vor îmbunătăţi situaţia economică a României.

"Într-adevăr, oamenii au dreptate când spun: au fost nişte măsuri fiscale care ne-au afectat pe noi, am fi dorit să se înceapă mai întâi cu tăierea cheltuielilor statului şi după aceea, dacă mai era nevoie, să se ajungă la creşteri de taxe care ne afectează în mod direct. Evident că nu e o fericire ca inflaţia să crească, să fie de 10 la sută şi tu sau familia ta să ai aceleaşi venituri", a adăugat preşedintele.

Studiul IPSOS-Antena a mai scos la iveală gradul de neîncredere al românilor în foştii preşedinţi. 38% sunt de părere că niciunul nu a fost bun, iar 27 de procente îl pun pe Nicolae Ceauşescu în frunte, ca cel mai bun preşedinte. Actualul şef al statului are şi o explicaţie pentru rezultatul surprinzător.

Românii, nostalgici după Ceauşescu

"Cred că oamenii au văzut în perioada Ceauşescu un plan de ţară pe care în toate această tranziţie prelungită nu îl văd. Bineînţeles că comunismul şi Nicolae Ceauşescu au făcut foarte mult rău", a mai precizat Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat în cadrul ediţiei speciale Observator priorităţile României într-o perioadă în care pacea de la graniţă se lasă aşteptată, iar răbdarea românilor atârnă de un fir de aţă.

"Noi suntem într-un context de securitate şi atunci trebuie să avem grijă pentru. Suntem lângă un război într-o ţară vecină nouă şi trebuie să avem în vedere ca acest lucru să nu se întâmple şi nu se va întâmpla. România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică", a conchis preşedintele.

Explicaţia sociologilor

Sociologii spun că rezultatele din acest an sunt cele mai îngrijorătoare pe care le-au văzut vreodată.

