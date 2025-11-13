Sondaj INSCOP: 70% dintre românii din mediul rural ar vota cu AUR și PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri

AUR domină clar preferințele alegătorilor din mediul rural. Potrivit unui sondaj INSCOP, aproape jumătate dintre românii de la sate ar vota cu formațiunea condusă de George Simion, în timp ce PSD se clasează pe locul al doilea, cu 21%. Cercetarea arată diferențe majore între votul din rural și cel din urban, unde competiția este mult mai echilibrată între principalele partide.

70% dintre românii din mediul rural spun că ar vota cu AUR și PSD dacă duminica viitoare ar fi alegeri. Cei mai mulți, aproximativ 50%, ar alege AUR, potrivit unui sondaj INSCOP.

Cercetarea a arătat că 49% dintre locuitorii din mediul rural își exprimă preferința pentru AUR, 21% pentru PSD, 12% pentru PNL, 7% pentru USR. De asemenea, 30% dintre persoanele care locuiesc în mediul urban ar opta să voteze cu AUR, 19% dintre aceștia susțin PSD, 17% USR, 17% PNL, 6% UDMR, 5% SENS.

Astfel, cercetarea demonstrează existența unor diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban și cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD.

"Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă diferențe consistente între opțiunile de vot din mediul urban unde competiția se echilibrează între AUR, PSD, USR și PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferințele electorale, urmat la distanță mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opțiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică și la discursul public. Urbanul, expus la diversitate mediatică și o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferințe diverse. Ruralul, în schimb, funcționează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de rețele tradiționale care, pe fondul problemelor sociale și economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecție", a declarat Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie-3 noiembrie 2025. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eroarea maximă admisă a datelor este de +/- 1,8%.

