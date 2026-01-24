Antena Meniu Search
Video Bilanțul alarmant al gripei: 40 de morţi în câteva săptămâni. Tinerii, cei mai reticenți față de vaccin

În săptămâna în care decesele din cauza gripei s-au dublat şi bilanţul negru a ajuns la 40, un sondaj INSCOP realizat pe un eșantion de peste o mie de părinți și bunici arată că persoanele mai în vârstă au mai mare încredere în vaccin. La polul opus, tinerii sunt mai reticenţi. 

de Redactia Observator

la 24.01.2026 , 13:07

Aproape 60% dintre cei cu vârsta între 18 şi 29 de ani s-au declarat neîncrezători în imunizare. Totuşi, întrebaţi câţi şi-ar vaccina copiii în viitor, patru din 10 persoane spun că este foarte probabil şi doar 23% spun că este foarte puţin probabil sau deloc. 

Cei mai mulţi dintre ei cred că vaccinarea antigripală are şi efectul scontat. 7 din 10 spun că previne gripa, în timp de doar 18% nu sunt de acord cu această afirmaţie. 

Mai mult, dacă ar exista posibilitatea ca vaccinarea antigripală a copiilor să se facă în creșe, grădinițe, școli, licee, peste 3 sferturi dintre părinți și bunici spun că ar fi de acord cu acest lucru, peste 50% spun "cu siguranță da", iar 23,3% "probabil da". Datele arată că în ţara noastră doar 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal sezonul acesta.

