Sondaj INSCOP: Ciucu 28.9%, Băluță 27.4%, Alexandrescu 21.2%, Drulă 10.9%

Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu sunt favoriţi în cursa pentru Primăria Capitalei, arată un Sondaj INSCOP. În cazul alegătorilor mobilizaţi, cei care au exprimat o opţiune de vot şi declară că merg sigur la vot, 28.9% l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL) ca Primar General al Municipiului București (față de 27.1% în noiembrie), 27.4% pe Daniel Băluță (PSD) (față de 24% în noiembrie), iar 21.2% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 21.3% în noiembrie). 10.9% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) (față de 12.1% în noiembrie), iar 8.3% pe Ana Ciceală (SENS) (față de 7.6% în noiembrie). 3.3% indică un alt candidat (față de 7.9% în noiembrie).

Candidati la alegerile locale din Bucureşti - Inquam

În cazul alegătorilor potenţiali, cei care au exprimat o opţiune de vot, primarul Sectorului 4 ar obţine 28.2% (față de 26.6% în noiembrie). Este urmat de Ciprian Ciucu (PNL), cu 27.1% pe Ciprian Ciucu (față de 24.2% în noiembrie), iar 21% pe Anca Alexandrescu (independentă, susținută de AUR și PNȚCD) (față de 19.1% în noiembrie). 11.1% dintre bucureșteni l-ar alege pe Cătălin Drulă (USR) ca Primar General al Municipiului București (față de 11.6% în noiembrie), iar 6.9% își exprimă preferința pentru Ana Ciceală (SENS) (față de 6.5% în noiembrie). 5.7% indică un alt candidat (față de 12% în noiembrie).

Sondajul INSCOP a fost realizat la nivelul Municipiului București în perioada 2-3 decembrie 2025. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8 %, la un grad de încredere de 95%.