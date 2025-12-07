Daniel Băluţă a transmis un mesaj după publicarea primelor rezultate exit-poll pentru alegerile la Primăria Generală a Capitalei, făcând apel la calm și la respectarea procesului electoral. " În ceea ce privește rezultatul, el este neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. ", a transmis Daniel Băluţă.

"Le mulțumesc tuturor celor care s-au prezentat la vot, dar și celor care nu au făcut-o. Le mulțumesc, de asemenea, echipelor de voluntari din teren", a transmis Băluță, înainte de a comenta primele rezultate.

"În ceea ce privește rezultatul, el este neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor şi îi rog pe colegii mei din secţiile de votare să fie extrem de atenţi. Îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să renunțe la ele!", a adăugat Băluţă, insistând că doar rezultatele finale, validate oficial, vor reflecta voința reală a bucureștenilor.

Alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei s-au desfășurat pe fondul uneia dintre cele mai scăzute prezențe electorale din ultimii ani, Bucureștiul aflându-se la coada clasamentului național în ceea ce privește participarea la vot. Campania electorală a fost dominată de teme precum infrastructura, traficul, investițiile publice și calitatea serviciilor municipale.

