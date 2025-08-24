Sondaj INSCOP: Daniel Băluță, pe primul loc în intenţiile de vot la Primăria Capitalei, urmat de Ciprian Ciucu

Social-democratul Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, se situează pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei. Acesta este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, se arată într-un sondaj realizat de INSCOP Research, făcut public de PLN cu argumentul că ”alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje”, după apariţia unui sondaj CURS, scrie News.ro.

Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului George Simion şi nici dacă este vorba despre candidatura Ancăi Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu un procent ceva mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

PNL a făcut public sondajul după apariţia unui sondaj CURS, care îl dădea pe liberalul Ciucu pe locul al treilea, la egalitate cu Cristian Popescu Piedone.

"Partidul Naţional Liberal dă publicităţii sondajul realizat în luna august 2025, de către INSCOP Research, la comanda PNL. PNL nu intenţiona să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research", a transmis PNL.

Cum se schimbă preferinţele alegătorilor, în funcţie de candidatul din partea AUR

Conform sondajului INSCOP, în cazul în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR, procentele sunt: Daniel Băluţă - 26,2%, Ciprian Ciucu - 23,8%, Anca Alexandrescu - 21,2%, Cătălin Drulă - 18,4%, Ana Ciceală - 8,5%.

În scenariul în care candidatul AUR este George Simion, intenţia de vot este: Daniel Băluţă - 26,9%, Ciprian Ciucu - 23,6%, George Simion - 22%, Cătălin Drulă - 16,9%, Ana Ciceală - 8,5%.

Sondajul a fost realizat în luna august, la comanda PNL, pe 1107 repondenţi, şi are o marjă de eroare de +/- 2,9%.

