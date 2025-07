"Eu nu cred în această propunere, Dacian Cioloş. Nu s-a discutat nicio secundă despre conducerile servicilor. E dreptul preşedintelui de a face propunerile. Eu cred că e o glumă cu Dacian Cioloş. Ar fi foarte greu de convins colegii mei din PSD să voteze această propunere", a declarat Sorin Grindeanu.

Relaţia cu Nicuşor Dan

Este una lucrativă. Apreciez în implicarea Guvernului, programul de guvernare. Legat de creşterea TVA, noi am spus acelaşi lucru. Dar nu vrei creşterea TVA, impozit proigresiv. De aceea am avut şi noi aceste propuneri. Am apreciat că s-a implicat în aceste discuţii pe zona fiscală.

Despre informările despre posibila criză

Am văzut acele informări, dar am şi asistat la şedinţele de guvern, dacă noi adoptăm acea ordonanţă trenuleţ, o să avem venituri în plus de 120 de miliarde. Cele 65 de miliarde nu le-a luat Ciolacu să le ducă acasă, au însemnat creşterea pensiilor, 30 de miliarde, creşterea salariilor, 10 miliarde în autostrăzi, construcţii de spitale, astea sunt. Traducerea rău-voitoare, care a avut diverşi interpreţi, nu face decât să dezinformeze. Nu au existat rectificări de buget. Acest sistem a fost folosit de ministrul de Finanaţe, de a folosi zona de rezervă. Eu la Transporturi am cerut aproape 10 miliarde pentru a finanţa construcţia de autostrăzi. Şi bine am făcut.

Despre relaţia cu Bolojan

Nu e nici pe buza prăpastiei, nici înţelegere, avem nişte propuneri pe care le vrem prinse în acest pachet 2, propuneri care să îmbunătăţească măsuri din pachetul 1 şi care pe de altă parte să vină în plus, cu legea insolvenţei, cu taxarea pe transferul de capital, cu un impozit de 0.5% pentru toate companiile, cu ANAF. Aceste lucruri trebuie discutate în coaliţie şi ţinem la ele.

