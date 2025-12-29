30 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 30 decembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 30 decembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 30 decembrie

Pe 30 decembrie 1460, în timpul Războiului celor Două Roze, în Anglia, Casa de York pierde în fața Casei de Lancaster în Bătălia de la Wakefield. Pe 30 decembrie 1671, Regele Ludovic al XIV-lea al Franței aprobă înființarea Academiei Regale de Arhitectură, la îndemnul ministrului Jean-Baptiste Colbert. Pe 30 decembrie 1901, Robert Falcon Scott, Edward Wilson și Ernest Shackleton au reușit în timpul expediției Discovery să atingă cel mai sudic punct, la 82°17′ sud. Pe 30 decembrie 1906, Iran devine monarhie constituțională. Pe 30 decembrie 1916, la Budapesta este încoronat ultimul rege ungar Carol al IV-lea.

Pe 30 decembrie 1922 a fost ratificat Tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice, sub forma uniunii mai multor republici. Se va dezmembra în 1991. Pe 30 decembrie 1947, printr-o lovitură de stat comunistă, Regele Mihai I este forțat să abdice și să renunțe la conducerea statului. Este proclamată Republica Populară Română (RPR). Pe 30 decembrie 1976 se constituie Societatea româno-franceză Oltcit. Pe 30 decembrie 1986 începe invazia americană în Honduras. Pe 30 decembrie 2006, fostul președinte al Irakului Saddam Hussein a fost executat, după ce fusese găsit vinovat de crime împotriva umanității de Tribunalul Special Irakian.

Nașteri pe 30 decembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 30 decembrie, de la Sultanul otoman Ahmed al III-lea, născut pe 30 decembrie 1673, sau scriitorul britanic Rudyard Kipling, născut pe 30 decembrie 1865, şi până la medicul român Vasile Mârza, născut pe 30 decembrie 1902, sau fotbalistul englez Gordon Banks, născut pe 30 decembrie 1937.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 30 decembrie s-au născut personalităţi precum actorul american Fred Ward, născut pe 30 decembrie 1942, diplomatul şi politicianul american Mike Pompeo, născut pe 30 decembrie 1963, ultramaratonistul român Tiberiu Ușeriu, născut pe 30 decembrie 1973, jucătorul american de golf Tiger Woods, născut pe 30 decembrie 1975, rapperul şi actorul american Tyrese Gibson, născut pe 30 decembrie 1978, cântăreţul şi compozitorul român Marius Moga, născut pe 30 decembrie 1981, baschetbalistul american LeBron James, născut pe 30 decembrie 1984, sau fotbalistul român Florin Tănase, născut pe 30 decembrie 1994.

Decese pe 30 decembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 30 decembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Felix I, decedat pe 30 decembrie 274, Papa Inocențiu al IX-lea, decedat pe 30 decembrie 1591, filosoful şi fizicianul irlandez Robert Boyle, decedat pe 30 decembrie 1691, călugărul rus Grigori Rasputin, decedat pe 30 decembrie 1916, scriitorul francez Romain Rolland, decedat pe 30 decembrie 1944, boxerul american Sonny Liston, decedat pe 30 decembrie 1970, preşedintele irakian Saddam Hussein, decedat pe 30 decembrie 2006, cântăreţul olandez Bobby Farrell, decedat pe 30 decembrie 2010, jurnalista americană Barbara Walters, decedată pe 30 decembrie 2022, sau actorul britanic Tom Wilkinson, decedat pe 30 decembrie 2023.

România i-a pierdut într-o zi de 30 decembrie, printre alţii, pe muzicianul şi filosoful Alexandru Bogza, decedat pe 30 decembrie 1973, sau cântăreţul Nicolae Sabău, decedat pe 30 decembrie 2020.

