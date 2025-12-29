Evenimente în Bucureşti, marţi 30 decembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Deşi suntem abia la începutul săptămânii, ziua de marţi, 30 decembrie, aduce o mulţime de evenimente de care bucureştenii, mai mari sau mai mici, se pot bucura cu încredere.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 30 decembrie.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 30 decembrie

Ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele", la Teatrul Țăndărică.

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă "Extraconjugal", de Neil Simon, la Teatrul de Artă. Piesa îl are în prim-plan pe Barney Cashman care, însurat, gentil și fără experiență în adulter, vrea să se alăture revoluției sexuale înainte de a fi prea târziu.

Concerte în Bucureşti, marţi 30 decembrie

Trupa Șuie Paparude susţine un concert în Control Club, de la ora 19.00, în timp ce pe Tzancă Uraganu’ îl vedeţi în "ReveliOFF 2025", la Berăria H, de la ora 21.00.

De la ora 19.30, la Sala Palatului, Orchestra Simfonică București susţine tradiţionalul concert de Anul Nou - "Classic Queen Vibes".

Târguri de Crăciun în Bucureşti, marţi 30 decembrie

Chiar dacă perioada Crăciunului practic a trecut, marţi încă mai sunt deschise unele târguri de Crăciun în Bucureşti. De exemplu, puteţi vizita târgul "Crăciunul Nordului", la Romexpo, târg care mai este deschis până pe 4 ianuarie, iar intrarea este liberă.

De asemenea, mai puteţi vizita şi târgul de Crăciun "Winter Wonderland", din Piaţa Alba Iulia, târg care mai este deschis până pe 7 ianuarie şi unde, de asemenea, intrarea este liberă.

