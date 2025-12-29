Reacția lui Zelenski când Trump l-a lăudat pe Putin de față cu el. Problema Donbasului, eșec la negocieri

Volodimir Zelenski și Donald Trump nu au reușit să rezolve problema Donbasului în cadrul discuțiilor de duminică seară din Florida. Totodată, președintele SUA a declarat că înțelege refuzul lui Vladimir Putin de a accepta un armistițiu. Discuțiile nu au dus la progrese tangibile în ceea ce privește acordul de pace, în ciuda declarațiilor lui Trump potrivit cărora un moment decisiv pentru încheierea războiului din Ucraina este "din ce în ce mai aproape", relatează Financial Times. În același timp, Fox News a dezvăluit pe surse că discuțiile "ar putea deschide calea" pentru prima convorbire telefonică dintre Zelenski și președintele rus Vladimir Putin din ultimii cinci ani.

Donald Trump a declarat azi-noapte, în cadrul unei conferințe de presă comune, că negocierile au adus un progres semnificativ: "Suntem mai aproape, dar nu este încă rezolvat. Este o problemă foarte complicată, dar sunt convins că o vom rezolva".

Întrebat despre poziția Rusiei, care solicită retragerea completă a Ucrainei din regiunea Donbas, Trump a răspuns: "Este ceea ce își doresc ei. Însă discuțiile continuă. Cred că ne îndreptăm în direcția bună". Președintele american a sugerat că problema teritoriilor ocupate ar putea fi soluționată "în următoarele luni". La rândul său, Volodimir Zelenski a reiterat poziția fermă a Ucrainei privind retragerea din Donețk: "Trebuie să respectăm legea, poporul nostru și teritoriul nostru. Pozițiile noastre și cele ale Rusiei sunt complet diferite".

Președintele ucrainean a menționat că organizarea unui referendum pe tema cedărilor teritoriale ar putea reprezenta o soluție. Cu toate acestea, și aici există un impas: Kievul solicită declararea unui armistițiu complet pe front pentru a putea organiza referendumul, în timp ce Moscova refuză, invocând temerea că, în lipsa unei soluții ulterioare, armata ucraineană ar obține un răgaz pentru a se reînarma și reorganiza. Trump a dat de înţeles că susţine poziţia liderului rus: "Putin nu vrea să se afle într-o situație în care oprește focul și apoi trebuie să-l reia. Înțeleg asta. Dar cred că vom găsi o modalitate de a rezolva problema", a explicat el.

Totodată, Trump l-a lăudat pe Putin, spunând că președintele rus "vrea să vadă că Ucraina are succes". Zelenski, aflat lângă el la conferinţă, a reacţionat cu un zâmbet ironic.

FT: Discuțiile dintre Trump și Zelenski nu au reușit să ducă la un progres semnificativ

Deși Trump și Zelenski s-au lăudat reciproc la conferința de presă de după discuţii, cei doi au oferit puține detalii concrete cu privire la elementele asupra cărora au înregistrat progrese, notează Financial Times (FT).

Zelenski a declarat că el și Trump au discutat "toate aspectele" planului de pace în 20 de puncte și că sunt "90%" pe cale de a ajunge la un acord. Președintele ucrainean a adăugat că aspectele militare ale propunerii de pace au fost "100% convenite", dar nu a oferit detalii specifice. Ambii lideri au discutat ulterior cu liderii europeni, inclusiv cu prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni, a adăugat Trump.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat "progresele semnificative" înregistrate în cadrul discuțiilor. "Europa este gata să continue colaborarea cu Ucraina și cu partenerii noștri americani pentru a consolida aceste progrese", a declarat von der Leyen, adăugând că "esențial pentru acest efort este să existe garanții de securitate solide încă din prima zi".

Președintele american a declarat că, înainte de întâlnirea sa cu Zelenski, a purtat o convorbire telefonică "bună și foarte productivă", care a durat mai mult de două ore, cu liderul rus Vladimir Putin.

Trump a avertizat totuşi că există în continuare probleme "spinoase" în calea ajungerii la un acord de pace. El a afirmat că a spune că s-a ajuns la un "acord" este o formulare prea puternică și că se potrivește mai degrabă ideea că sunt "mai aproape, chiar foarte aproape" de un acord. Șeful Casei Albe a menționat în mod specific dezacordurile în privința "teritoriilor", referindu-se la neînţelegerea profundă dintre Moscova și Kiev cu privire la posibile concesii teritoriale.

Putin a rămas ferm pe pozițiile sale, inclusiv cererea ca Ucraina să se retragă unilateral din partea rămasă neocupată a regiunii Donbas, care se află încă sub controlul Kievului, mai exact 20% din regiune. Planul inițial al lui Trump, elaborat cu ajutorul Rusie, prevedea ca acea zonă să fie recunoscută oficial ca teritoriu rusesc. Zelenski a refuzat, spunând că este o linie roșie. Duminică, Trump a declarat că problema unei posibile "zone demilitarizate" sau a unei "zone economice", așa cum a numit-o Zelenski în ultimele săptămâni, în regiunea Donbas rămâne "nerezolvată".

Zelenski a declarat că ar fi de acord să retragă trupele pentru a crea o zonă economică dacă forțele ruse ar face același lucru, iar teritoriul ar rămâne oficial parte a Ucrainei și ar fi supravegheat de o forță internațională de men'inere a păcii. El a recunoscut că este o "chestiune dificilă" și a spus că orice concesii teritoriale ar necesita un referendum în Ucraina.

Întrebat ce anume a oferit SUA Ucrainei în materie de garanții de securitate, Trump a spus că vrea să "colaboreze cu Europa", care "va prelua o mare parte din acestea". Trump a mai spus că s-a oferit să meargă la Kiev în parlamentul Ucrainei "dacă acest lucru ar ajuta la salvarea a 25.000 de vieți lunar" și ar contribui la încheierea unui acord de pace.

Pacea în viziunea rusă

Președintele american a adăugat că Putin este deschis să colaboreze cu Kievul în ceea ce privește problema controversată a controlului asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, în cadrul unui acord de pace. Forțele ruse controlează în prezent centrala electrică din sud-estul Ucrainei. "Am discutat despre asta, este în stare bună și poate fi pusă în funcțiune imediat. Putin colaborează cu Ucraina pentru a o deschide", a susținut Trump. "Este un pas important, atât timp cât nu bombardează centrala", a adăugat el.

Zelenski le-a spus liderilor europeni, într-o convorbire telefonică sâmbătă, că nu se așteaptă ca Rusia să renunțe la cererile sale de pace sau să accepte planul propus de Ucraina, dar dorește ca SUA să-și concentreze atenția asupra exercitării de presiuni asupra Moscovei, a relatat FT citând două surse.

Rusia a indicat deja că va respinge orice amendamente propuse de Ucraina la planul iniţial în 28 de puncte al lui Trump, elaborat în toamnă cu o contribuție semnificativă din partea Moscovei.

Duminică dimineață, Serghei Lavrov, ministrul rus de externe, a acuzat Kievul că încearcă să evite "negocierile constructive" pentru a pune capăt războiului. Iar Putin, din nou în uniformă militară, a lăudat sâmbătă performanța armatei sale, declarând că Moscova va fi gata să-și atingă obiectivele prin forță dacă Kievul va respinge condițiile sale de pace. În plus, a ameninţat că solicitările Rusiei ar putea deveni şi mai dure, spunând că dispoziţia sa de accepta schimburi teritoriale este limitată şi se apropie de zero.

Fox News: Trump ar putea deschide calea ca Putin și Zelenski să discute

Discuțiile de duminică ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre Zelenski și Putin din ultimii cinci ani, a declarat pentru Fox News o sursă apropiată negocierilor. Ultima dată când președinții Rusiei și Ucrainei au vorbit telefonic a fost pe 26 iulie 2020. O nouă conversație ar fi o "victorie diplomatică" pentru Trump a declarat sursa citată.

