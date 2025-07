"E o coaliţie anormală (...). Acest al doilea pachet nu poate veni prin asumare. A acceptat cel prin care am redus banii la partide. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta. Vom încerca să reparăm anumite lucruri, care s-au pus greşit în pachetul 1. Dacă vrem să încurajăm creşterea demografică să ne adresăm la mame. Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm. Înţeleg că am fost sub presiunea timpului, dar mai e obligatoriu să discutăm şi pe legea asta de capitală. de legea insovlenţei. Ţinem foarte mult să discutăm de taxarea transferului de capital din România în externe, marile companii. Eu cred că dacă ai făcut un venit în România, plăteşti impozit în România", a declarat Sorin Grindeanu.

Despre impozitul progresiv

Sorin Grindeanu a vorbit şi despre impozitul progresiv pe venituri. "Am fost foarte înjuraţi. Eu cred că a fost vina noastră că nu am ştiut să îl explicăm. El este accceptă,. Sunt doar trei ţări din UE care nu au. Noi suntem una dintre ele. Un impozit bine pus la punct cu un sistem de deduceri, dacă vrei să finanţezi şcoala copilului. Eu nu cred că în Franţa nu e bine. Toate aceste ţări au impozit progresiv. E una din ţinte şi să convingem lumea că este o soluţie corectă", a explicat Sorin Grindeanu.

Articolul continuă după reclamă

Alessandra Stoicescu Like Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine. ➜

Întrebarea zilei Credeți că tarifele dinamice la energia electrică sunt o idee bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰