Legenda cinematografiei Brigitte Bardot va fi înmormântată săptămâna viitoare la Saint Tropez, oraşul pe care l-a propulsat pe harta turismului internaţional. În orele de după anunţul dispariţiei sale, sute de francezi au depus flori în faţa casei ei, iar vedete din showbiz şi politicieni au transmis valuri de mesaje de condoleanţe. 

29.12.2025

La Saint Tropez, zeci de francezi continuă să depună flori, animale de pluş, bileţele de adio în faţa vilei în care Brigitte Bardot şi-a petrecut ultima parte a vieţii. Printre ei sunt oameni veniţi de la sute de kilometri depărtare.

În oraş, puţini sunt cei care nu o cunoşteau personal sau măcar din vedere. În port, artiştii împart portretele divei, în timp ce melodiile ei răsună din maşini.

Un deputat i-a cerut lui Emmanuel Macron să organizeze funeralii naţionale.

Şi Marine Le Pen, lidera extremei dreapta, a adus un omagiu public actriţei pe care o descrie ca pe o femeie excepțională, prin talentul, curajul, franchețea și frumusețea ei. Iar din Statele Unite, Nancy Sinatra vorbeste despre cea care a fost etalonul frumuseţii în secolul XX.

Brigitte Bardot s-a stins din viaţă duminică. Ea va fi înmormântată pe 7 ianuarie în cimitirul marin din Saint Tropez, deşi în ultimii ani ceruse ca locul de odihnă veşnică să fie pe proprietatea ei din oraş.

Vestea morţii ei a ţinut capul de afiş astăzi în presa internaţională. Fosta actriţă a fost descrisă drept 'cel mai mare sex-simbol al cinematografiei franceze' sau 'divă rebelă'.

