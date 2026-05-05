Vin americanii la Doiceşti. Investiţii de 6,5 miliarde de dolari pentru un proiect unic în Europa

Proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești beneficiază de sprijinul unor instituții susținute de guvernul Statelor Unite, cu un potențial de finanțare de peste 6,5 miliarde de dolari, a anunțat, luni, RoPower Nuclear, compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici din România.

"Banca de Export-Import a Statelor Unite (EXIM) și-a exprimat sprijinul de principiu pentru acest proiect. Instituția analizează instrumente de finanțare care ar putea totaliza aproximativ 5,6 miliarde dolari. De asemenea, DFC a confirmat interesul său printr-o Scrisoare de Intenție pentru o finanțare combinată, de tip împrumut și capital, de până la 2 miliarde dolari, dar nu mai mult de 25% din costul total al investiției. În conformitate cu practicile consacrate în finanțarea de proiecte, ambele scrisori sunt indicative și neangajante, fiind condiționate de finalizarea cu succes a unui proces complet de due diligence și de aprobările interne", se arată într-un comunicat al RoPower Nuclear.

Proiectul de la Doicești, bazat pe tehnologia Nuscale Power Module a NuScale Power (462 MW), este pe cale să devină primul proiect SMR implementat în Europa, contribuind la tranziția României către energie curată, la securitatea energetică, la consolidarea poziției de lider regional, reprezentând un factor cheie pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale Europei.

"Acest nivel de sprijin din partea unor instituții financiare americane de prim rang reflectă încrederea solidă în proiectul SMR de la Doicești și în rolul strategic al României în promovarea energiei sigure în regiune. Ne angajăm să colaborăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a avansa proiectul", a declarat directorul general al RoPower Nuclear, Valentin-Ovidiu Nae, citat în comunicat.

Acest semnal de sprijin consolidează importanța strategică a proiectului și întărește încrederea internațională în implementarea sa și în impactul său pe termen lung pentru România și regiune.

RoPower Nulcear este compania de proiect dedicată dezvoltării primei centrale cu reactoare modulare mici (SMR) din România, amplasată la Doicești, județul Dâmbovița. Fondată în 2022, RoPower este deținută în cote egale de Nuclearelectrica, compania națională de energie nucleară, și Nova Power & Gas, parte a grupului E-Infra.

RoPower Nuclear colaborează cu parteneri internaționali de prestigiu, precum NuScale Power, Fluor Corporation ori Samsung C&T, pentru realizarea fazelor de inginerie și proiectare (FEED) ale proiectului.

Proiectul presupune construcția unei centrale modulare cu o capacitate instalată de 462 MWe, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune din Doicești. Noua centrală va utiliza tehnologia NuScale Power, prin punerea în funcțiune a șase reactoare modulare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW.

Energia generată de centrala de la Doicești va contribui la tranziția verde și concomitent la menținerea stabilității Sistemului Energetic Național, printr-un mix unic între emisii zero de CO2 în atmosferă și livrare de energie în bandă, indiferent de condițiile meteorologice sau momentul zilei, și poate constitui, împreună cu sursele regenerabile din zonă, o platformă hibridă de energie pentru o zonă expusă altfel în cazul unor dereglări ale sistemului energetic național, stimulând dezvoltarea economică și socială din zonă.

