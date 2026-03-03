Șoferiță de 18 ani din Ploiești, moartă după ce a fost proiectată într-o semiremorcă parcată. A rămas captivă

Tragedie în această dimineață în Ploiești. O șoferiță de 18 ani și-a pierdut viața, după ce a intrat într-un atutoturism condus de o femeie de 37 de ani și a fost proiectată într-o semiremorcă parcată. În urma impactului, tânăra a rămas încarcerată, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic decât să îi constate decesul.

Accidentul a avut loc pe Drumul Județean 101I, pe strada Buda din municipiul Ploiești. Șoferița de 18 ani care conducea un Audi A4 și care, din primele informații, s-ar fi aflat în depășire, a intrat în coliziune cu Dacia condusă de femeie de 37 de ani.

În urma impactului, Audi-ul a fost proiectat într-o semiremorcă parcată. Tânăra a rămas captivă între fiarele autoturismului. Cealaltă șoferiță a fost transportată la spital. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Ce spun oamenii legii

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești,au fost sesizați, la data de 3 martie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Buda, din municipiul Ploiești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și au constatat faptul că, o tânără de 18 ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 101I, pe strada Buda din municipiul Ploiești, din direcția DN1 către municipiul Ploiești și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 37 de ani.

În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-o semiremorcă care se afla parcată în afara părții carosabile.

Din nefericire, în urma producerii accidentului rutier, a rezultat decesul conducătoarei auto de 18 ani. De asemenea, conducătoarea auto de 37 de ani a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor săvârșirii faptei, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

