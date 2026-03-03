În Europa, problemele de sănătate mintală sunt legate de poluarea mediului, a avertizat marţi Agenţia Europeană de Mediu (AEM), care estimează că aplicarea legislaţiei europene în domeniu ar avea drept rezultat europeni mai puţin depresivi şi anxioşi, informează AFP, potrivit Agerpres.

Legătură strânsă între poluare şi depresie sau anxietate, avertizează Agenţia Europeană de Mediu - Sursa: Profimedia

Cauzele principale sunt poluarea atmosferică, sonoră şi chimică.

''Studiile arată în mod constant că poluarea aerului, spre exemplu sub formă de particule fine (PM2,5) şi de dioxid de azot (NO2), este asociată cu depresia şi cu simptomele depresive'', a notat Agenţia Europeană de Mediu într-un raport.

Poluarea atmosferică, sonoră şi chimică, cauzele principale

Articolul continuă după reclamă

Expunerea la plumb, la perturbatori endocrini şi la alte substanţe chimice, mai ales în etapele de dezvoltare, pot spori riscul unor probleme de sănătate mintală, a adăugat Agenţia Europeană de Mediu.

În plus, poluarea sonoră (traficul aerian şi rutier) poate fi asociată cu un risc crescut de depresie şi anxietate, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

''Reducerea poluării, în conformitate cu planul de acţiune 'Zero poluare' al UE, ar putea îmbunătăţi sănătatea mintală pe întreg teritoriul Europei'', a afirmat AEM.

De altfel, soluţiile oferite de natură produc beneficii ştiinţifice dovedite pentru persoanele care suferă de probleme psihice, reducând stresul, anxietate, depresia şi îmbunătăţind bunăstarea globală graţie unui contract cu natura, a precizat instituţia.

Conform AEM, tulburările mintale reprezintă în 2023 al şaselea cel mai frecvent tip de afecţiune în Uniunea Europeană şi constituie cea de-a opta cauză de deces.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Vă temeţi de conflictul din Orientul Mijlociu? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰