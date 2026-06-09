Condiţiile puse de PSD pentru a vota Guvernul Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac nu a reuşit azi să-i convingă nici pe cei de la UDMR, după ce ieri s-a lovit de refuzul PNL şi USR. PSD, în schimb, i-ar fi făcut o listă de condiţii pentru a vota guvernul Tomac. Surse din rândul social democraţilor au transmis că, în acest moment, şansele ca partidul să voteze un cabinet Tomac sunt de "50%-50%". De partea cealaltă liderii liberali l-au acuzat pe Tomac de înţelegeri ascunse cu PSD, avertizând că "va fi un guvern infiltrat de PSD şi controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării".

Potrivit surselor Observator, pe lista condiţiilor puse de PSD pentru a vota Guvernul Tomac s-ar afla oprirea măsurilor de austeritate. Social democraţii cer şi un aşa-numit "pachet anti-inflaţie" pentru persoanele cu venituri mici şi medii, care include scăderea TVA la alimente şi medicamente, extinderea plafonării adaosurilor comerciale la produse de strictă necesitate, indexarea pensiilor de la 1 ianuarie, creşterea salariului minim de la 1 iulie 2026, reducerea taxelor pe salariile mici şi medii şi eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi.

PSD mai cere condiţionarea ajutoarelor sociale de capacitatea de muncă, extinderea taxării inverse în domeniile cu risc ridicat de evaziune, facilităţi fiscale pentru profitul reinvestit, plata datoriilor statului către firme şi compensarea obligaţiilor dintre stat şi contribuabili.

PSD mai solicită adoptarea legii care prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru speciali şi reluarea programelor de stimulare economică, inclusiv garanţii de stat pentru investiţii, credite subvenţionate pentru fermieri, contracte de energie pe termen lung pentru marii consumatori industriali şi triplarea programului Rabla+.

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Eugen Tomac a discutat în această dimineaţă, preţ de o oră, şi cu liderii UDMR, dar, cel puţin deocamdată, nu a obţinut nici sprijinul lor. Tomac a făcut din nou apel la raţionamentul partidelor, dar acest lucru nu l-a impresionat pe liderul UDMR. Kelemen Hunor a spus după întâlnire că liderii partidului său nu sunt "masochişti politic" şi că nu poate promite că UDMR va vota guvernul lui Tomac.

Şi în timp ce PNL, USR şi UDMR au transmis că nu pot susţine un guvern Tomac, surse din rândul social-democraţilor au transmis că, în prezent, şansele ca PSD să voteze guvernul Tomac sunt "de 50%-50%".

Liberalii: "Să nu ne lăsăm păcăliţi de PSD"

Ciprian Ciucu, unul dintre liderii cu influenţă la vârful PNL, a postat ieri pe Facebook o scrisoare deschisă adresată lui Eugen Tomac, în care l-a acuzat pe premierul desemnat că ar fi avut întâlniri ascunse şi neasumate cu liderii PSD. Mai mult, Ciucu susţine că Tomac ar proteja interesele PSD prin propunerile făcute la cele mai importante şi bănoase ministere din viitorul guvern, adică la Dezvoltare prin Vladimir Ionaş, Transporturi prin Laurenţiu Mașala, Agricultură prin Nicolae Istudor şi Energie prin Corina Popescu.

Liderul liberal susţine că toate aceste propuneri ar fi în sfera de influenţă a PSD. "Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti" i-a transmis Ciucu lui Eugen Tomac.

Liderii liberali au continuat atacurile şi astăzi. Siegfried Mureşan a avertizat, într-un mesaj postat pe Facebook, "să nu ne lăsăm păcăliţi de PSD", susţinând că social-democraţii "pretind, pentru moment, că au rezerve faţă de propunerea noului guvern, dar că o fac doar pentru a induce în eroare şi pentru a obţine sprijinul".

Iar Alexandru Muraru a transmis că, "dacă PSD crede că are o soluţie pentru România, să o spună deschis", adică să-şi asume guvernarea, "nu prin interpuşi sau paravane", avertizând că "de data aceasta nu o să le mai meargă".

În timp ce Gabriel Andronache a transmis că PSD este singurul partid care i-a impus condiţii lui Eugen Tomac şi că, dacă trece de votul Parlamentului, "va fi un guvern infiltrat de PSD şi controlat de PSD, cu singurul obiectiv politic de a salva PSD de răspunderea formală a guvernării".