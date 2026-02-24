Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Medvedev amenință Europa şi Ucraina cu un atac nuclear

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că Rusia ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, inclusiv a celor nestrategice, dacă Franța și Marea Britanie vor transfera Ucrainei tehnologii nucleare.

de Redactia Observator

la 24.02.2026 , 15:05
Medvedev amenință cu folosirea armelor nucleare dacă Europa transferă tehnologii nucleare Ucrainei - Hepta

Într-un mesaj pe Telegram, Medvedev a afirmat că informațiile furnizate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) privind presupusa intenție a Parisului și Londrei de a sprijini Kievul cu tehnologii nucleare "schimbă radical situația".

Potrivit acestuia, un astfel de pas ar reprezenta "o transmitere directă de arme nucleare unei țări aflate în război", și nu doar o încălcare a Tratatului de Neproliferare Nucleară sau a altor norme de drept internațional.

Articolul continuă după reclamă

"Nu poate exista nicio îndoială că, într-o asemenea evoluție a situației, Rusia va fi nevoită să folosească orice tip de armament, inclusiv arme nucleare nestrategice, împotriva unor ținte din Ucraina care reprezintă o amenințare pentru țara noastră", a declarat Medvedev.

El a avertizat că, "dacă va fi necesar", Moscova ar putea lua în vizor și statele furnizoare, care ar deveni astfel "părți implicate într-un conflict nuclear cu Rusia".

Medvedev a susținut că acesta ar fi "răspunsul simetric" la care Federația Rusă ar avea dreptul în cazul unei astfel de evoluții.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dmitri medvedev rusia ucraina arme nucleare europa
Înapoi la Homepage
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Alegerea făcută de Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac jr.
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Legenda lui Dragobete. De ce se sărbătorește pe 24 februarie
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”. MAE i-a dat replica, personal: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord ca salariile să fie publice?
Observator » Ştiri externe » Medvedev amenință Europa şi Ucraina cu un atac nuclear