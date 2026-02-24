Medvedev amenință Europa şi Ucraina cu un atac nuclear
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că Rusia ar putea recurge la utilizarea armelor nucleare, inclusiv a celor nestrategice, dacă Franța și Marea Britanie vor transfera Ucrainei tehnologii nucleare.
Într-un mesaj pe Telegram, Medvedev a afirmat că informațiile furnizate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) privind presupusa intenție a Parisului și Londrei de a sprijini Kievul cu tehnologii nucleare "schimbă radical situația".
Potrivit acestuia, un astfel de pas ar reprezenta "o transmitere directă de arme nucleare unei țări aflate în război", și nu doar o încălcare a Tratatului de Neproliferare Nucleară sau a altor norme de drept internațional.
"Nu poate exista nicio îndoială că, într-o asemenea evoluție a situației, Rusia va fi nevoită să folosească orice tip de armament, inclusiv arme nucleare nestrategice, împotriva unor ținte din Ucraina care reprezintă o amenințare pentru țara noastră", a declarat Medvedev.
El a avertizat că, "dacă va fi necesar", Moscova ar putea lua în vizor și statele furnizoare, care ar deveni astfel "părți implicate într-un conflict nuclear cu Rusia".
Medvedev a susținut că acesta ar fi "răspunsul simetric" la care Federația Rusă ar avea dreptul în cazul unei astfel de evoluții.Înapoi la Homepage
