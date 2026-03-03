Antena Meniu Search
Emmanuel Macron vrea să inspire "frică" şi anunţă că Franţa îşi va spori arsenalul nuclear

Pentru prima dată în 34 de ani, Franța va crește numărul de focoase nucleare, într-o mișcare care a fost aspru criticată.

de Simona Moloiu

la 03.03.2026 , 08:28
Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va spori arsenalul nuclear - susținând că Franța trebuie să fie "temută" pe scena mondială.

Președintele francez va permite, de asemenea, desfășurarea temporară a aeronavelor sale cu arme nucleare în țările aliate, pentru prima dată, relatează Sky News.

Mișcarea face parte dintr-o nouă strategie care vizează întărirea independenței Europei pe fondul tensiunii geopolitice crescute, dar a fost condamnată de militanții pentru dezarmare.

"Pentru a fi liberi, trebuie să fim de temut”, a spus Macron, luni, la o bază militară din Ile Longue.

Baza, din nord-vestul Franței, găzduiește submarinele cu rachete balistice ale țării.

Macron a spus că noua poziție ar putea "prefaţa desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țările aliate", dar a insistat că luarea deciziilor cu privire la desfășurare va rămâne exclusiv Franței.

