Emmanuel Macron vrea să inspire "frică" şi anunţă că Franţa îşi va spori arsenalul nuclear
Pentru prima dată în 34 de ani, Franța va crește numărul de focoase nucleare, într-o mișcare care a fost aspru criticată.
Emmanuel Macron a anunțat că Franța își va spori arsenalul nuclear - susținând că Franța trebuie să fie "temută" pe scena mondială.
Președintele francez va permite, de asemenea, desfășurarea temporară a aeronavelor sale cu arme nucleare în țările aliate, pentru prima dată, relatează Sky News.
Mișcarea face parte dintr-o nouă strategie care vizează întărirea independenței Europei pe fondul tensiunii geopolitice crescute, dar a fost condamnată de militanții pentru dezarmare.
"Pentru a fi liberi, trebuie să fim de temut”, a spus Macron, luni, la o bază militară din Ile Longue.
Baza, din nord-vestul Franței, găzduiește submarinele cu rachete balistice ale țării.
Macron a spus că noua poziție ar putea "prefaţa desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țările aliate", dar a insistat că luarea deciziilor cu privire la desfășurare va rămâne exclusiv Franței.
