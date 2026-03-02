Franța propune pentru prima dată staționarea armelor nucleare în Europa. Opt țări sunt interesate

Președintele Emmanuel Macron a anunțat luni că Franța va permite desfășurarea temporară de armament nuclear în țări europene aliate, în cadrul noii strategii nucleare. El a mai anunţat că ţara sa va crește numărul focoaselor sale nucleare iar Parisul, Londra și Berlinul vor colabora la proiecte de rachete cu rază foarte lungă de acțiune.

Emmanuel Macron, discurs la baza Île Longue, unde sunt staționate submarinele nucleare ale Franţei - Profimedia

Emmanuel Macron a prezentat luni noua doctrină de "descurajare avansată", care presupune o cooperare mai puternică între Franța și alte opt ţări europene. Este vorba de Marea Britanie, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Grecia, Suedia și Danemarca.

Președintele francez a declarat că, pentru prima dată, Parisul ar putea muta temporar focoase nucleare în alte ţări din Europa şi totodată a promis să mărească arsenalul nuclear al țării. Partenerii europeni ar putea astfel să participe la exerciții militare sau să își desfășoare armatele convenționale în misiuni de sprijin. Macron a subliniat clar că decizia de folosire a armelor nucleare va rămâne exclusiv la Paris. Nu va exista o comandă comună.

"Astăzi se poate face un nou pas în strategia de descurajare a Franței. Intrăm pe calea a ceea ce eu numesc doctrină de descurajare avansată", a declarat Macron într-un discurs la baza Île Longue, unde sunt staționate submarinele nucleare ale țării. "Aceasta va permite, în cele din urmă, desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor noastre aeriene strategice în țări aliate", a adăugat el.

Încă din 2020, Macron a invitat şi alte țări europene să participe la un "dialog strategic" cu Franța privind descurajarea nucleară, însă oferta sa a fost în mare parte respinsă, relatează Financial Times. Invadarea Ucrainei de către Rusia și îndoielile privind angajamentul SUA față de apărarea Europei, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, au determinat liderii europeni să își regândească rapid strategia de apărare.

Declarațiile lui Macron au venit la câteva ore după ce o dronă suspectată a fi iraniană a lovit o bază britanică din Cipru, în primul atac de acest fel pe teritoriul european, după ce loviturile aeriene lansate de Israel şi SUA l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

