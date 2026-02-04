Un fost ministru vrea ca UE să impună conținut educațional pe social media la fiecare 5 minute de scrolling

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, consideră că interzicerea accesului copiilor sub o anumită vârstă la rețelele sociale nu este o măsură eficientă. În schimb, el propune ca Uniunea Europeană să impună tuturor platformelor de social media obligația de a introduce, la fiecare 5 minute de derulare a conținutului, câte 30 de secunde de materiale educaționale adaptate vârstei utilizatorului, conform News.ro.

"Văd că tot mai multe ţări merg pe logica interzicerii reţelelor sociale pentru copiii sub o anumită vârstă. Nu ştiu dacă e eficient, eu cred că nu e. De câţiva ani am o propunere mult mai bună: la nivelul Uniunii Europene (Roxana Mînzatu) să fie instituită obligaţia tuturor platformelor de socializare ca la fiecare 5 minute de scrolling să oblige la 30 de secunde de conţinut educaţional ţintit vârstei utilizatorului", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

Fostul ministru al Educaţiei menţionează că "cel mai mare eşec al lumii occidentale este că începând cu anii 90, când a apărut internetul, nu am obişnuit tânăra generaţie să meargă pe această fabuloasă autostradă virtuală către cunoaştere".

"Tânăra generaţie a mers pe calea uşoară a divertismentului. Consecinţa este că apar studii care arată că din această cauză, şi pentru prima dată în istorie, generaţia copiilor va fi mai puţin inteligentă decât cea a părinţilor. Adică se produce o zombificare", explică Funeriu.

El mai afirmă că "cealaltă invenţie de amploarea internetului, anume tiparniţa lui Gutenberg, la mijlocul secolului al XV-lea, a fost acceleratorul decisiv al Renaşterii, iar dacă nu reuşim să-i determinăm pe tinerii noştri să folosească internetul pentru a accesa cunoaşterea, vom fi făcut din această fabuloasă invenţie acceleratorul decăderii noastre intelectuale şi, inevitabil, fizice".

"Roxana Mînzatu (vicepreşedinte executiv a Comisiei Europene. nr), aveţi cuvântul - care sper că va fi la înălţimea provocării istorice pe care sunteţi chemată să o gestionaţi", mai spune Daniel Funeriu în postare.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat în MAI Raed Arafat a afirmat sâmbătă, în contextul recentelor evenimente în care au fost implicaţi minori, că a venit momentul potrivit ca şi România să facă un pas curajos şi responsabil şi să se alăture statelor care discută sau au decis deja limitarea accesului copiilor şi adolescenţilor la reţelele de socializare.

El a fost contrazis de ministrul Afacerilor Interne, liberalul Cătălin Predoiu, care a spus că problema nu este existenţa platformelor online, ci modul în care sunt folosite.

"Interzicerea lor nu îi pregăteşte pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili. În schimb, o educaţie socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinţi şi profesori) şi comunicare, îi ajută să navigheze în siguranţă în mediul digital şi să nu cadă pradă instigării sau influenţelor negative din online”, a argumenat Predoiu, adăugând că ”interdicţia totală nu face decât să creeze frustrare şi curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecţie".

