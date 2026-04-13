Băsescu, reacție după alegerile din Ungaria: Votul democratic, mai puternic decât armele lui Putin şi Trump

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, într-o postare pe Facebook, rezultatul alegerilor din Ungaria, într-un mesaj critic la adresa lui Donald Trump și Vladimir Putin.

de Redactia Observator

la 13.04.2026 , 16:32
Băsescu susține că, cei doi lideri ar fi fost implicați în susținerea premierului ungar Viktor Orban și afirmă că votul exprimat de cetățeni a reprezentat o reacție clară:

"Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump - Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar", a susţinut fostul preşedinte.

În același mesaj, fostul șef de stat pune accent pe puterea votului democratic, pe care îl compară cu puterea militară: "Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare (...). Acest ‘ceva mai puternic’ decât armele se numeşte vot democratic."

Totodată, Băsescu afirmă că, cei doi lideri "urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli", adăugând că: "Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori."

În opinia sa, obiectivul ar fi slăbirea continentului european: "Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni."

Mesajul fostului președinte se încheie cu o formulare tranșantă, cu referire la liderul american:

"Trump va pleca, America rămâne."

